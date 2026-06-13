オランダ戦に向けて最終調整を行なう日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　６月14日に開催される北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて調整中の日本代表が12日、ベースキャンプ地のナッシュビルで前々日練習を実施した。

　雨が降りしきるなか、予定より25分遅れでトレーニングをスタートさせ、冒頭15分のみが公開された。

　前日には、キャプテンだった遠藤航が怪我のために離脱し、代表引退を発表。FW町野修斗の追加招集が決まった.
 
　偉大なリーダーが離れ、取材時には涙ぐむ選手がいるなど、小さくない動揺が走った。

　一夜明け、新主将に任命された板倉滉の下、選手たちは普段と変わらぬ様子で練習に励んだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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