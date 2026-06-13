ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２１０ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式12日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 51059.46（+210.71 +0.41%）
ナスダック 25724.07（-85.59 -0.33%）
CME日経平均先物 67190（大証終比：+1070 +1.59%）
欧州株式12日GMT16:02
英FT100 10471.72（+167.84 +1.63%）
独DAX 24635.30（+425.59 +1.76%）
仏CAC40 8350.87（+150.07 +1.83%）
米国債利回り
2年債 4.079（+0.017）
10年債 4.481（+0.020）
30年債 4.972（+0.016）
期待インフレ率 2.305（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.995（-0.037）
英 国 4.836（-0.069）
カナダ 3.407（-0.002）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.69（-3.02 -3.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4233.60（+119.60 +2.91%）
ビットコイン（ドル）
63540.28（+200.45 +0.32%）
（円建・参考値）
1018万3601円（+32126 +0.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51059.46（+210.71 +0.41%）
ナスダック 25724.07（-85.59 -0.33%）
CME日経平均先物 67190（大証終比：+1070 +1.59%）
欧州株式12日GMT16:02
英FT100 10471.72（+167.84 +1.63%）
独DAX 24635.30（+425.59 +1.76%）
仏CAC40 8350.87（+150.07 +1.83%）
米国債利回り
2年債 4.079（+0.017）
10年債 4.481（+0.020）
30年債 4.972（+0.016）
期待インフレ率 2.305（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.995（-0.037）
英 国 4.836（-0.069）
カナダ 3.407（-0.002）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.69（-3.02 -3.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4233.60（+119.60 +2.91%）
ビットコイン（ドル）
63540.28（+200.45 +0.32%）
（円建・参考値）
1018万3601円（+32126 +0.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ