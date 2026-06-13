NY株式12日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　51059.46（+210.71　+0.41%）
ナスダック　　　25724.07（-85.59　-0.33%）
CME日経平均先物　67190（大証終比：+1070　+1.59%）

欧州株式12日GMT16:02
英FT100　 10471.72（+167.84　+1.63%）
独DAX　 24635.30（+425.59　+1.76%）
仏CAC40　 8350.87（+150.07　+1.83%）

米国債利回り
2年債　 　4.079（+0.017）
10年債　 　4.481（+0.020）
30年債　 　4.972（+0.016）
期待インフレ率　 　2.305（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.995（-0.037）
英　国　　4.836（-0.069）
カナダ　　3.407（-0.002）
豪　州　　4.812（-0.083）
日　本　　2.617（-0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.69（-3.02　-3.44%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4233.60（+119.60　+2.91%）

ビットコイン（ドル）
63540.28（+200.45　+0.32%）
（円建・参考値）
1018万3601円（+32126　+0.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ