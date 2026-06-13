◇ナ・リーグ カブス9―3ロッキーズ（2026年6月11日 デンバー）

左翼ポール際へ吸い込まれた打球を確認すると、カブスの鈴木は右拳を振り下ろすようにガッツポーズをつくり、雄叫びを上げた。

「ずっと投手陣を援護できず、苦しい展開で投げさせていたので、一発が出て良かった。やっと貢献できたなという気持ち」

1点を追う4回1死満塁、1ボールからの2球目。右腕フェルトナーの肩口へのスライダーを強振した。メジャー通算3本目の10号グランドスラム。日本選手で唯一、デビューから5年連続で2桁本塁打を達成し「一発で仕留められたのは良かった」と振り返った。

連敗を3で止める5試合ぶりの一発。前日までの得点圏打率は.133で、特に満塁では11打席で無安打6三振と振るわなかった。「自分に対するいら立ちがずっとあった。迷惑をかけていることは分かっていた」。モヤモヤを吹き飛ばす一打に、クレイグ・カウンセル監督も「誠也にはあのスイングが必要だった」とうなずいた。

序盤に2度の10連勝がありながら波に乗り切れず、5月中旬からは逆に10連敗。6月も負けが先行し、試合前時点で貯金を吐き出し勝率5割に戻ったところだった。自身は8試合連続で1本ずつ安打を重ね、上向きつつある。鈴木は「次のカードからいい野球がまたできれば」と勝ってかぶとの緒を締めた。