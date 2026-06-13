◇ナ・リーグ ドジャース8―6パイレーツ（2026年6月11日 ピッツバーグ）

アクシデントが発生した。ドジャースの大谷翔平投手（31）は11日（日本時間12日）のパイレーツ戦で3回に2試合連発となる先制13号ソロを放つなど、2安打1打点2四球と躍動したが、試合途中で左膝裏に違和感を覚えて7回の第5打席で代打が送られた。チームは8―6で勝利し、同カードを2勝1敗で勝ち越したが、今後に不安を残した。

試合終了から約35分後。大谷は黒のパーカ姿で銀色のキャリーケースを引き、自ら歩いてPNCパークを後にして、空港行きのバスに乗り込んだ。

球場がざわついたのは5―4で迎えた7回だった。1点を追加し、なお1死一、二塁。追加点が欲しい場面で大谷の第5打席を迎えたが、代打エスピナルが告げられた。デーブ・ロバーツ監督は「膝の裏側から太腿裏にかけて違和感がある」と交代理由を説明。5回表終了時に大谷はベンチでロバーツ監督、トーマス・アルバート・トレーナーらと話し合い裏に下がっていた。

ロバーツ監督は「恐らく（4回の）盗塁の場面だと思います。ただ確証はありません」と推測した。2死から右前打で出塁し、次打者パヘスへの3球目にスタートを切るもファウル。直後の5球目に再びスタートを切り、右前打の間に三塁へ進んだ。3回には2試合連発の先制13号ソロを右中間に放つなど、4打席で2安打2四球と全打席出塁。四球で出塁直後だった初回のパヘスの遊ゴロ併殺打の際には、二塁ベース手前で左脚を折りスライディングするなど果敢なプレーが多かった。

過去には左膝の先天性の痛みに悩まされ、「高いレベルでやりたい」とエンゼルス時代の19年9月に左膝分裂膝蓋（しつがい）骨の骨片除去手術を受けた。関連性も不安視されたが、指揮官は「違うと思います。膝というより太腿裏寄りです」と否定し、「無理させず、慎重にいこうと判断した」と大事を取ったことを強調した。

12日（日本時間13日）からは敵地でホワイトソックスとの3連戦。「プレーできる可能性は高いと感じている。今夜は移動もあるので、明日どんな状態かを見て判断します」とロバーツ監督。ア・リーグ中地区首位のホ軍だけに、ようやく乗ってきた打者・大谷の出場が期待される。（小林 伊織）

≪ロブレスキ負傷降板 スミスはIL入り…≫チーム勝ち頭の左腕ロブレスキもアクシデントに見舞われた。5回2死から3番レイノルズの打球が左太腿裏に直撃。打球を処理したフリーマンの代わりに一塁ベースカバーに入るも打者走者と接触し、降板した。4回2/3を6安打4失点。8勝目を逃したが「治療して、腫れが引けば問題ない」と次回登板を見据えた。また、首の炎症で欠場が続いていた正捕手のスミスが負傷者リスト入り。傘下3Aから31歳の捕手ロビンソンを昇格させた。