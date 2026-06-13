なとりが、本日6月12日(金)に突如配信シングル「Puppet」をリリースした。

なとりとしては5月29日に「ポルターガイスト」をリリースして以来、2週間という短いスパンでの新作。さらに今作は事前告知も全くない中でのサプライズリリースとなり、ファンからのSNSでの驚きと感激の声が多数上がっている。

そして、なとりは本日6月12日の宮城公演を皮切りに初の全国ホールツアー＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞を開催中。

その本日公演中のMCで、なとりから突如 新曲「Puppet」MVの公開予告が行われ、21時にMVがYoutube上で公開された。音源リリースに次ぐサプライズのMV公開に、ファンからは現地でも大歓声が上がった。ジャケット／MVのアートワークは、インターネットを中心に人気を集めるイラストレーター、GUMIGUによるもの。

また、ツアー＜行進＞としては 12月のツアーファイナル、東京ガーデンシアター公演を除くと国内は既に全公演がソールドアウトしており、「なとり」への注目度の高さとライブの反響がうかがえる。

＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞

【日程・会場・お問い合わせ】

2026年6月12日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00

2026年6月13日(土) 開場 15:00 / 開演 16:00

宮城 東京エレクトロンホール宮城

お問合せ：EDWARD LIVE

022-266-7555(平日11:00〜15:00) 2026年6月27日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月28日(日) 開場 15:00 / 開演 16:00

愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

お問合せ：キョードー東海

052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業) 2026年7月4日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

新潟 新潟県民会館

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月5日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00

石川 本多の森北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月11日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月12日(日) 開場 15:00 / 開演 16:00

京都 ロームシアター京都 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年7月18日（土）

2026年7月19日（日）

ソウル Seoul / Olympic Hall

Inquires ： LIVET / hello@wanderloch.com 2026年7月25日（土）

シンガポール Singapore / The Theatre at Mediacorp

Inquires ： SOZO / website: www.sozo.sg / contact: contact@sozo.sg 2026年7月28日（火）

バンコク Bangkok / UOB LIVE

Inquires ： Avalon Live / https://www.facebook.com/AVALONLIVE 2026年8月8日（土）

2026年8月9日（日）

台北 Taipei / Taipei Music Center

Inquires ： 大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00

https://www.facebook.com/bigart.tw 2026年9月22日(火祝) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月23日(水祝) 開場 16:00 / 開演 17:00

東京 昭和女子大学人見記念講堂

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ 2026年9月26日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

香川 サンポートホール高松 大ホール

お問合せ：DUKE高松

087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2026年9月27日(日) 開場 16:30 / 開演 17:30

福岡 福岡市民ホール 大ホール

お問合せ：キョードー西日本

0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00） 2026年10月11日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年10月12日(月祝) 開場 15:00 / 開演 16:00

大阪 グランキューブ大阪 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年10月28日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00

北海道 カナモトホール

お問合せ：ウエス

https://wess.jp

info@wess.co.jp 2026年10月31日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

広島 広島文化学園HBGホール

お問合せ：キャンディープロモーション

082-249-8334（平日11:00〜17:00） 2026年12月5日(土)開場 17:00 / 開演 18:00

2026年12月6日(日)開場 15:00 / 開演 16:00

東京 東京ガーデンシアター(有明)

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 【チケット代金】 ※国内公演のみ

全席指定(一般) 8,800円(税込)

全席指定(U-22割) 7,800円(税込)

全席指定(小中学生割) 4,000円(税込) 注釈付き指定席(一般) 8,800円(税込)

注釈付き指定席(U-22割) 7,800円(税込)

注釈付き指定席(小中学生割) 4,000円(税込)

立見(立ち位置指定) 8,300円(税込)