なとりが、本日6月12日(金)に突如配信シングル「Puppet」をリリースした。

なとりとしては5月29日に「ポルターガイスト」をリリースして以来、2週間という短いスパンでの新作。さらに今作は事前告知も全くない中でのサプライズリリースとなり、ファンからのSNSでの驚きと感激の声が多数上がっている。

そして、なとりは本日6月12日の宮城公演を皮切りに初の全国ホールツアー＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞を開催中。

その本日公演中のMCで、なとりから突如　新曲「Puppet」MVの公開予告が行われ、21時にMVがYoutube上で公開された。音源リリースに次ぐサプライズのMV公開に、ファンからは現地でも大歓声が上がった。ジャケット／MVのアートワークは、インターネットを中心に人気を集めるイラストレーター、GUMIGUによるもの。

また、ツアー＜行進＞としては 12月のツアーファイナル、東京ガーデンシアター公演を除くと国内は既に全公演がソールドアウトしており、「なとり」への注目度の高さとライブの反響がうかがえる。

「Puppet」
2026/6/12(金)リリース
配信リンク：https://natori.lnk.to/Puppet

＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞
【日程・会場・お問い合わせ】
2026年6月12日(金)　開場　18:00　/　開演　19:00
2026年6月13日(土)　開場　15:00　/　開演　16:00
宮城　東京エレクトロンホール宮城
お問合せ：EDWARD LIVE
022-266-7555(平日11:00〜15:00)

2026年6月27日(土)　開場　17:00　/　開演　18:00
2026年6月28日(日)　開場　15:00　/　開演　16:00
愛知　愛知県芸術劇場　大ホール
お問合せ：キョードー東海
052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業)

2026年7月4日(土)　開場　17:00　/　開演　18:00
新潟　新潟県民会館
お問合せ：キョードー北陸チケットセンター
025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業)

2026年7月5日(日)　開場　16:00　/　開演　17:00
石川　本多の森北電ホール
お問合せ：キョードー北陸チケットセンター
025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業)

2026年7月11日(土)　開場　17:00　/　開演　18:00
2026年7月12日(日)　開場　15:00　/　開演　16:00
京都　ロームシアター京都　メインホール
お問合せ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業）

2026年7月18日（土）
2026年7月19日（日）
ソウル Seoul / Olympic Hall
Inquires ： LIVET / hello@wanderloch.com

2026年7月25日（土）
シンガポール　Singapore / The Theatre at Mediacorp
Inquires ： SOZO / website: www.sozo.sg / contact: contact@sozo.sg

2026年7月28日（火）
バンコク Bangkok / UOB LIVE
Inquires ： Avalon Live /　https://www.facebook.com/AVALONLIVE

2026年8月8日（土）
2026年8月9日（日）
台北 Taipei / Taipei Music Center
Inquires ： 大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw

2026年9月22日(火祝)　開場　17:00　/　開演　18:00
2026年9月23日(水祝)　開場　16:00　/　開演　17:00
東京　昭和女子大学人見記念講堂
お問合せ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/

2026年9月26日(土)　開場　17:00　/　開演　18:00
香川　サンポートホール高松　大ホール
お問合せ：DUKE高松
087-822-2520(平日11:00〜17:00)

2026年9月27日(日)　開場　16:30　/　開演　17:30
福岡　福岡市民ホール　大ホール
お問合せ：キョードー西日本
0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00）

2026年10月11日(日)　開場　17:00　/　開演　18:00
2026年10月12日(月祝)　開場　15:00　/　開演　16:00
大阪　グランキューブ大阪　メインホール
お問合せ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業）

2026年10月28日(水)　開場　18:00　/　開演　19:00
北海道　カナモトホール
お問合せ：ウエス
https://wess.jp
info@wess.co.jp

2026年10月31日(土)　開場　17:00　/　開演　18:00
広島　広島文化学園HBGホール
お問合せ：キャンディープロモーション
082-249-8334（平日11:00〜17:00）

2026年12月5日(土)開場　17:00　/　開演　18:00
2026年12月6日(日)開場　15:00　/　開演　16:00
東京　東京ガーデンシアター(有明)
お問合せ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

【チケット代金】　※国内公演のみ
全席指定(一般)　 8,800円(税込)
全席指定(U-22割) 7,800円(税込)
全席指定(小中学生割) 4,000円(税込)

注釈付き指定席(一般) 8,800円(税込)
注釈付き指定席(U-22割) 7,800円(税込)
注釈付き指定席(小中学生割) 4,000円(税込)
立見(立ち位置指定) 8,300円(税込)

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