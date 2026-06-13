なとり、新曲「Puppet」サプライズ配信&MV公開
なとりが、本日6月12日(金)に突如配信シングル「Puppet」をリリースした。
なとりとしては5月29日に「ポルターガイスト」をリリースして以来、2週間という短いスパンでの新作。さらに今作は事前告知も全くない中でのサプライズリリースとなり、ファンからのSNSでの驚きと感激の声が多数上がっている。
そして、なとりは本日6月12日の宮城公演を皮切りに初の全国ホールツアー＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞を開催中。
その本日公演中のMCで、なとりから突如 新曲「Puppet」MVの公開予告が行われ、21時にMVがYoutube上で公開された。音源リリースに次ぐサプライズのMV公開に、ファンからは現地でも大歓声が上がった。ジャケット／MVのアートワークは、インターネットを中心に人気を集めるイラストレーター、GUMIGUによるもの。
また、ツアー＜行進＞としては 12月のツアーファイナル、東京ガーデンシアター公演を除くと国内は既に全公演がソールドアウトしており、「なとり」への注目度の高さとライブの反響がうかがえる。
「Puppet」
2026/6/12(金)リリース
配信リンク：https://natori.lnk.to/Puppet
＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞
【日程・会場・お問い合わせ】
2026年6月12日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00
2026年6月13日(土) 開場 15:00 / 開演 16:00
宮城 東京エレクトロンホール宮城
お問合せ：EDWARD LIVE
022-266-7555(平日11:00〜15:00)
2026年6月27日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
2026年6月28日(日) 開場 15:00 / 開演 16:00
愛知 愛知県芸術劇場 大ホール
お問合せ：キョードー東海
052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業)
2026年7月4日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
新潟 新潟県民会館
お問合せ：キョードー北陸チケットセンター
025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業)
2026年7月5日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00
石川 本多の森北電ホール
お問合せ：キョードー北陸チケットセンター
025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業)
2026年7月11日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
2026年7月12日(日) 開場 15:00 / 開演 16:00
京都 ロームシアター京都 メインホール
お問合せ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業）
2026年7月18日（土）
2026年7月19日（日）
ソウル Seoul / Olympic Hall
Inquires ： LIVET / hello@wanderloch.com
2026年7月25日（土）
シンガポール Singapore / The Theatre at Mediacorp
Inquires ： SOZO / website: www.sozo.sg / contact: contact@sozo.sg
2026年7月28日（火）
バンコク Bangkok / UOB LIVE
Inquires ： Avalon Live / https://www.facebook.com/AVALONLIVE
2026年8月8日（土）
2026年8月9日（日）
台北 Taipei / Taipei Music Center
Inquires ： 大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw
2026年9月22日(火祝) 開場 17:00 / 開演 18:00
2026年9月23日(水祝) 開場 16:00 / 開演 17:00
東京 昭和女子大学人見記念講堂
お問合せ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
2026年9月26日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
香川 サンポートホール高松 大ホール
お問合せ：DUKE高松
087-822-2520(平日11:00〜17:00)
2026年9月27日(日) 開場 16:30 / 開演 17:30
福岡 福岡市民ホール 大ホール
お問合せ：キョードー西日本
0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00）
2026年10月11日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00
2026年10月12日(月祝) 開場 15:00 / 開演 16:00
大阪 グランキューブ大阪 メインホール
お問合せ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業）
2026年10月28日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00
北海道 カナモトホール
お問合せ：ウエス
https://wess.jp
info@wess.co.jp
2026年10月31日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
広島 広島文化学園HBGホール
お問合せ：キャンディープロモーション
082-249-8334（平日11:00〜17:00）
2026年12月5日(土)開場 17:00 / 開演 18:00
2026年12月6日(日)開場 15:00 / 開演 16:00
東京 東京ガーデンシアター(有明)
お問合せ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
【チケット代金】 ※国内公演のみ
全席指定(一般) 8,800円(税込)
全席指定(U-22割) 7,800円(税込)
全席指定(小中学生割) 4,000円(税込)
注釈付き指定席(一般) 8,800円(税込)
注釈付き指定席(U-22割) 7,800円(税込)
注釈付き指定席(小中学生割) 4,000円(税込)
立見(立ち位置指定) 8,300円(税込)
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