◇交流戦 阪神1―2オリックス（2026年6月12日 京セラドーム）

阪神は12日、オリックスとの関西ダービー初戦（京セラドーム）に1―2で競り負け、今季初の4連敗を喫した。得点力不足にあえぐ打線はブルペンデーを敷いた相手を攻略できず、押し出しによる1得点にとどまった。4番・佐藤輝明内野手（27）がチャンスでまともに勝負をしてもらえず、その後の打者の役割が浮きぼりになった。交流戦4勝10敗で、4試合を残して4年連続の負け越しが決定した。

猛虎の梅雨がなかなか明けない。得点は、5回に大山が選んだ押し出し四球による1点のみ。初回に村上が2本のソロで許したたった2点のビハインドでさえも、今の虎には重くのしかかった。今季初の4連敗を喫した藤川監督は、その現実を正面から受け止めた。

「打線の方が得点できていないので、重みが出ているかもしれないが、いい当たりが正面に飛んだりした。パッと明ける時を待つというか、自分たちから動かなければいけない時もあると思う」

この夜は相手がブルペンデーを敷いてきた。毎回のように投手が変わり、攻略の糸口をつかめなかった。「時に変化球でかわされてそれを振ってみたり、打ちにいかない時に真っすぐで（ストライクを）取られたりというところでは上回れているというのはある」。打者が後手に回ったことを指摘した。

京セラドームでの関西対決に敗れ、今季最長のビジター5連敗。カード10本塁打を浴びて3連敗したソフトバンク戦からの悪い流れを断ち切れなかった。

つながりのカギを握るのは「サトテルの後」だ。この夜、佐藤輝は得点圏に走者を置いて2度打席に立ち、いずれもまともに勝負してもらえず四球を選んだ。残ったチャンスで、3回は大山が左飛、5回は大山の四球の後、前川が凡退した。

数字が苦境を物語る。交流戦の打率は大山が.160、前川が.182。この日初7番の立石が.140、前日7番の高寺は.174とあえいでいる。大山は「すみませんでした」と語るにとどめ、前川は「あの場面で打っていれば展開も変わった」と悔やんだ。ルーキー立石は「いい球をしっかり絞って打ちたい」と前を向いた。

60試合終了時点での貯金は、昨年の12に対して今年は5にとどまる。得点力の差が一つの要因であることは明白だ。指揮官は「勝ちにいく執念を示さなければいけない」とチームにムチを入れた。泥くさくてもいい。1点ずつの積み重ねが、決定力不足を打開する唯一の特効薬だ。（倉世古 洋平）

○…阪神は今季ワーストの4連敗。交流戦は4試合を残して4勝10敗で、4年連続の負け越しが確定した。目下の勝率は・286。残り4試合の時点で勝率が3割を下回るのは、交流戦開始の05年以降チーム初。なお、阪神の交流戦最低勝率は18年の・353（6勝11敗1分け）。

○…チームはシーズン60試合を終えて32勝27敗1分け。4月16日以来の貯金5。昨季同時点の貯金12（35勝23敗2分け）より7つ下回っている。