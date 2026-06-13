◇交流戦 阪神1―2オリックス（2026年6月12日 京セラドーム）

阪神は12日、湯浅京己投手（26）が大阪市内の病院を受診し「右足首捻挫」と診断されたことを発表した。同日に出場選手登録を抹消。今後は尼崎市内の2軍施設でリハビリを開始する見込みで、前半戦中の復帰は絶望的とみられる。

前日11日のソフトバンク戦で6回から2番手として登板した。2死二、三塁で柳田を二ゴロに打ち取り、一塁へベースカバーに向かった際にマウンド上で足を滑らせて転倒。アウトを奪った直後、苦悶（くもん）の表情を見せていた。

試合後は自力歩行も困難な状態だった。球団トレーナー2人に肩を借り、足を引きずっていた。「とりあえず明日（12日）、様子を見てからです」。チームバスに乗り込む際には、そう話していたが、診断を受けて戦線離脱となった。

8年目の今季は20試合に救援登板。4月30日のヤクルト戦から9試合連続無失点をマークするなど防御率2・79を誇っていた。ブルペンを支えていただけに長期離脱となれば、チームにとっては大きな痛手となる。 （山手 あかり）