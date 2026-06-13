◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第3代表決定戦 東海理化5―4ジェイプロジェクト（2026年6月12日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

東海理化が9回逆転サヨナラ勝ちで、2年ぶり8度目の都市対抗出場を決めた。

土壇場に劇的なドラマが待っていた。1点を追う9回。先頭で代打として起用されたベテランの斎藤導久が8球粘って四球で出塁した。続く3番・川上承太郎が左中間フェンスを直撃する同点の適時二塁打。「今季は長打力を高めたい」とバットを振り込んできた成果を見せつけた。

なおも1死一、三塁と好機は続き、試合を決めたのは新人の田中幹大だった。初球を振り抜くと、左中間を破るサヨナラ打。青学大から入社した左打者はこの試合2安打を放ち、今大会初のスタメン起用に応えた。

「こんな試合展開で勝ちきれると思わなかった。たくさんの声援の中、勝てたことを大変うれしく思います。昨年の悔しさを選手たちが晴らしてくれて、誇りに思います」

就任5年目を迎えた山根直輝監督は試合後のインタビューでナインを称えた。3年連続出場を狙った昨年の都市対抗は代表決定戦に進むことなく敗退。日本選手権も初戦で敗れるなど苦しい一年だったが、今季は武藤主将を中心に最低でも週に1度のペースで何度もミーティングを重ね、結束力を高めてきた。「トヨタ戦に敗れた後に、武藤を中心に年上のメンバーがミーティングを重ねていました」。指揮官が振り返ったように、第1代表決定トーナメント2回戦のトヨタ自動車戦に敗れた後もミーティングを開催。目指すべき野球、克服すべき課題を選手全員で再確認したことが、その後の第3代表決定戦までの3連勝につながった。

「我々の目標は日本一です。もう一度、全員で日本一への思いを感じながら、激戦区東海地区代表の責任と誇りを胸に東京ドームで最高の試合を見せたいと思います」

山根監督がナインの思いを代弁した。投打のバランスの良さで手にした東海地区第3代表。大舞台では悲願の初優勝を狙う。