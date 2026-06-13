味つけポン酢だけ。材料2つ『カリカリ豚と豆苗焼きそば』こんがり豚×ポン酢でさっぱり

いつものソース焼きそばにちょっと飽きたら、ポン酢しょうゆ味はいかが？ カリッと香ばしく焼いた豚肉に、さっぱりしたポン酢がベストマッチ！ 豆苗の風味がアクセントになって、彩りもキレイです。

家にある調味料で簡単にアレンジできるので、平日のランチや忙しい日の「もう一品」にもぴったりですよ！

『カリカリ豚と豆苗の焼きそば』のレシピ

材料（2人分）

中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g）

豚バラ肉（焼き肉用）……150g

豆苗……1パック（正味120g）





作り方

〈たれ〉ポン酢しょうゆ……大さじ3酒……大さじ1サラダ油……小さじ1塩……少々粗びき黒こしょう……少々一味唐辛子……少々

（1）中華麺は袋の端を切って耐熱皿にのせ、電子レンジ（600Ｗ）で1分加熱してほぐしやすくする。豆苗は根元を切り、長さ4cmに切る。豚肉は長さ3cmに切る。たれの材料は混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を広げ入れる。塩、粗びき黒こしょうをふって2分ほど焼き、上下を返す。（1）の中華麺をざっとほぐして広げ入れ、たれを回し入れてふたをし、1分蒸し焼きにする。

POINT

たれを回し入れたら、混ぜる前に蒸し焼きにするのがポイント。たれの水分で麺がほぐれやすくなるうえに、麺がふっくら仕上がります。麺に味がしっかりなじむというメリットも。

（3）ふたをはずして強火にし、全体を混ぜる。豆苗を加え、汁けがなくなるまで炒め合わせる。器に盛り、一味唐辛子をふる。

カリカリに焼いた豚バラの脂が豆苗や麺にからむから、シンプルながらも食べごたえのある一品に。食欲が落ちがちな夏場にも食べやすいポン酢味の焼きそば、ぜひお試しください♪

郄山 かづえタカヤマ カヅエ 料理家 出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）