ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は５０８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均 51357.63（+508.88 +1.00%）
ナスダック 25918.04（+108.38 +0.42%）
CME日経平均先物 67155（大証終比：+1035 +1.55%）
欧州株式12日GMT15:05
英FT100 10436.30（+132.42 +1.29%）
独DAX 24602.42（+392.71 +1.62%）
仏CAC40 8314.67（+113.87 +1.39%）
米国債利回り
2年債 4.077（+0.015）
10年債 4.481（+0.020）
30年債 4.972（+0.016）
期待インフレ率 2.307（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.000（-0.032）
英 国 4.843（-0.062）
カナダ 3.413（+0.004）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.58（-3.13 -3.57%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4223.30（+109.30 +2.66%）
ビットコイン（ドル）
63957.61（+617.78 +0.98%）
（円建・参考値）
1024万7288円（+98981 +0.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51357.63（+508.88 +1.00%）
ナスダック 25918.04（+108.38 +0.42%）
CME日経平均先物 67155（大証終比：+1035 +1.55%）
欧州株式12日GMT15:05
英FT100 10436.30（+132.42 +1.29%）
独DAX 24602.42（+392.71 +1.62%）
仏CAC40 8314.67（+113.87 +1.39%）
米国債利回り
2年債 4.077（+0.015）
10年債 4.481（+0.020）
30年債 4.972（+0.016）
期待インフレ率 2.307（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.000（-0.032）
英 国 4.843（-0.062）
カナダ 3.413（+0.004）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.58（-3.13 -3.57%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4223.30（+109.30 +2.66%）
ビットコイン（ドル）
63957.61（+617.78 +0.98%）
（円建・参考値）
1024万7288円（+98981 +0.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ