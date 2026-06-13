NY株式12日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均　　　51357.63（+508.88　+1.00%）
ナスダック　　　25918.04（+108.38　+0.42%）
CME日経平均先物　67155（大証終比：+1035　+1.55%）

欧州株式12日GMT15:05
英FT100　 10436.30（+132.42　+1.29%）
独DAX　 24602.42（+392.71　+1.62%）
仏CAC40　 8314.67（+113.87　+1.39%）

米国債利回り
2年債　 　4.077（+0.015）
10年債　 　4.481（+0.020）
30年債　 　4.972（+0.016）
期待インフレ率　 　2.307（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.000（-0.032）
英　国　　4.843（-0.062）
カナダ　　3.413（+0.004）
豪　州　　4.812（-0.083）
日　本　　2.617（-0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.58（-3.13　-3.57%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4223.30（+109.30　+2.66%）

ビットコイン（ドル）
63957.61（+617.78　+0.98%）
（円建・参考値）
1024万7288円（+98981　+0.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ