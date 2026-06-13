今年3月に行われた栃木県那須町長選挙をめぐり、県の選挙管理委員会が改めて票の点検を行った結果、新人の小山田典之氏の得票数が現職の平山幸宏氏の得票数を2票上回りました。選挙管理委員会は平山氏の当選を無効とする裁決をしました。

今年3月に行われた栃木県の那須町長選挙では、現職の平山幸宏氏が新人の小山田典之氏を1票差で破り当選していました。

栃木県の選挙管理委員会は、小山田氏側の異議申し立てを受けて点検を行い、先月、790票を疑いのある票と判断し、審議を進めてきました。

その結果、小山田氏の得票数が平山氏の得票数を2票上回ったとして平山氏の当選を無効とする裁決をしました。不服がある場合、30 日以内に東京高等裁判所に訴えることができます。

「小山田氏の得票数が2票上回った」とした今回の裁決が覆らなかった場合、平山氏は失職することとなります。

参考】3/23 町選管に異議申出（4/7 町棄却）4/3 町選管に異議申出（4/23 町棄却）4/8 県選管に審査申立て5/14 県選管に審査申立て5/16 県開披調査5/28、6/3、11 県選管審議6/12 裁決書交付・告示