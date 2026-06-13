中学硬式野球の「PONY（ポニー）U12」日本代表監督がアジア制覇を果たしたことが12日、分かった。

8日から中国（天津）で開催されていた米国の野球団体「Perfect Game（パーフェクトゲーム）」の国際大会「アジアチャンピオンシップ」に参戦。予選リーグ4連勝で1位通過し、決勝トーナメントに進出した。この日の決勝戦では同じ日本から参加していた杉並中野ギャラクシーをスコア8―0で下し、優勝を果たした。

日本代表を率いた元オリックスの井戸伸年監督（49）は「日本からたくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました。本当に選手たちが一生懸命に戦ってくれました。最後までチーム一丸、全力で精いっぱい戦ってくれた結果だと思います」と安堵（あんど）した。アジアを制した日本代表は9月25日から米国・フロリダで開催予定の「ワールドシリーズ」への出場権を獲得した。

同氏は02年ドラフト9巡目で近鉄に入団。選手分配ドラフトでオリックスに移籍するも、05年限りで現役を引退した。現在は兵庫県西宮市に拠点を置く関メディベースボール学院中等部の総監督も務めている。