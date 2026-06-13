衆院議長や自民党総裁などを歴任した河野洋平氏が８日、８９歳で死去した。

突然の訃報（ふほう）に、神奈川県内からは惜しむ声が相次いだ。

河野氏が衆院選に初挑戦した頃から応援してきたという小田原市の小沢良明・元市長（８２）は１１日朝、市内にある河野氏の自宅を弔問した。

秘書から最近届けられた河野氏の著書を読み、感想を連絡しようとしていた矢先だったという。「政治家というより、すがすがしい信念の男と言った方がいい人。自分にとって兄のような存在だった。心に穴があいたようだ」と心境を語った。

平塚市も選挙区だった中選挙区時代から支援してきた同市観光協会の福沢正人会長（８３）は、「人情味があり、怒る姿を見せなかったのが印象に残っている」と振り返った。衆院選で河野氏が全国の仲間の応援に出向き、地元に全く帰れなかった際は、河野氏の妻らを支援して演説会などに奔走したという。今年３月、約１５人の仲間と河野氏の自宅で会食し、中国との外交関係の話を聞いた。「とても元気で、秋にまた話を聞こうと思っていたのに」と残念がった。

河野氏に誘われ、秘書を経て政界入りした元文部科学相の鈴木恒夫さん（８５）（横浜市港北区）も、２、３週間前に電話で話したといい「元気だったから、（河野氏の長男の）太郎君から（亡くなったと）電話があって驚いた。人間味あふれる人だった」と話した。

交流があった県内の首長からも、別れを惜しむ声が相次いだ。

河野氏が新自由クラブの代表時代から交流がある横須賀市の上地克明市長は「当時、政治改革運動の旗手としての河野さんにあこがれて政治の世界に入った。この度の訃報はとても残念であり、隔世の感がある。心よりお悔やみを申し上げる」とコメントした。

出身地・平塚市の落合克宏市長も、平塚市総合公園の整備に尽力するなど地元への功績に、感謝の意を表すコメントを出した。河野氏は平塚産の産物にも関心を示していたといい、平塚市で生産したバラの花束やトマトジュースを祝いの席に贈った際に「優しい笑みで喜んでくれたことが、今でも印象深く、私の記憶に残っている」と振り返った。

長男の河野太郎衆院議員の事務所によると、通夜と葬儀は親族のみで執り行った。後日、「お別れの会」を開く予定。

「偉くなったと思うな」元秘書 佐藤・茅ヶ崎市長 思い出語る

茅ヶ崎市の佐藤光市長（５７）は１１日、かつて秘書を務めた河野洋平氏との思い出を読売新聞に語った。

「河野の看板を背負ったからといって、自分が偉くなったと思うな」。米国の大学を卒業後、駆け出しの秘書として東京の議員会館に勤めた時、まず最初に言われた言葉が忘れられないという。

その後、佐藤氏が県議に初当選し、河野氏の小田原市の自宅を訪ねた際には、「地方議員は（支持者宅の）玄関から上がるんじゃないぞ。勝手口から入れ」と諭された。勝手口から見える風景で、各家庭が抱える課題を理解する意味だと解釈したという。

衆院議長を長く務め、自民党総裁、外相などの要職も歴任した河野氏。１９９３年の「河野談話」では、慰安婦問題について「心からおわびと反省の気持ちを申し上げる」と表明後、日韓交流がスポーツや文化の世界で進んだ。佐藤氏は、これも河野氏の功績の一つだと考える。「総理を狙える機会は何度もあったが、野党に配慮したんだろう。総理になってほしかった」と思いをはせた。