「エンタメ水族館」でひんやり涼む穴場スポット4選。ナイトショーに光のデジタル演出も【夏の夜のおでかけ特集2026】
◆「エンタメ水族館」でひんやり涼む穴場スポット4選。ナイトショーに光のデジタル演出も【夏の夜のおでかけ特集2026】
夏の夜をゆったりと過ごすなら、幻想的な光に包まれる水族館へ！ 18時以降も楽しめるスポットや、昼とは異なる表情を見せるナイトショーなど期間限定のイベントも登場。大人にぴったりの癒し＆エンタメの時間に。仕事帰りの夜のデートにもいいし、ひとりで癒されに行くのもおすすめ。見ているだけで暑さをクールダウンしてくれるので見逃せない。
◆【押上】すみだ水族館
夜のペンギンに癒される。青い光に包まれる幻想水族館
東京スカイツリータウン(R)にある「すみだ水族館」。約500匹のミズクラゲが浮遊する巨大な水盤型水槽「ビッグシャーレ」や、ペンギンやオットセイを間近で見られる屋内開放型水槽など、見どころがいっぱい。18時を過ぎると館内は「ブルーナイトモード」へシフト。昼間のにぎやかさから一変し、ディープブルーの光が満ちる大人のムード。蒸し暑さを忘れる、涼やかで幻想的なムードが最大の魅力。
夏の夜の楽しみ方は？
優しいブルーの光に包まれた館内では、夜にしか見られない生き物たちの行動や、すやすやと眠るペンギンたちの愛らしい姿に癒される。 国内最大級の屋内開放型プールは、ペンギンとの距離が近いのも魅力。それぞれの個性をじっくり観察するのも楽しい。館内のカフェで購入したカクテルは、水槽前のベンチやソファ席でも飲めるから、ぜひカクテルを片手に目の前の幻想的な世界に浸ってみて。
DATA
TEL.03-5619-1821
住所／東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F
営業時間／平日10:00〜20:00、休祝日 9:00〜21:00
※変更の場合あり
※入場は閉館の1時間前まで
定休日／年中無休
※臨時休館の場合あり
アクセス／東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」、東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営地下鉄浅草線「押上（スカイツリー前）駅」下車すぐ
料金／大人2700円、高校生2000円、小・中学生1400円、幼児（3才以上）900円
※3才未満無料
◆【池袋】サンシャイン水族館
巨大水槽のクラゲと空飛ぶペンギンも！夜景と楽しむ水族館
池袋駅から徒歩10分。サンシャインシティ内のビル屋上、地上40メートルにあるサンシャイン水族館。“天空のオアシス”がコンセプト。夜の主役は、空間全体で魅せるクラゲエリア「海月空感」。特に横幅約14メートルの巨大水槽は、視界のすべてがクラゲで埋め尽くされる圧倒的なスケール感！ さらに屋外エリアでは、ライトアップされた水槽越しにビル群の夜景が融合。ここならではの、ドラマチックな景色が広がる。
夏の夜の楽しみ方は？
クラゲエリア「海月空感」の大きなクラゲパノラマ水槽は、視界いっぱいにクラゲが広がり、まるで海の中にいるような高い没入感！ 専用アロマと重低音BGMが響く空間で、五感が心地よくほぐれるのを感じるはず。 さらに、屋外のスポット「天空のペンギン」も必見。きらめく水槽越しに都会のビル群の夜景が重なり、まるでペンギン夜空を飛んでいるかのような特別な景色が広がる。
※「天空のペンギン」のペンギン展示は19:00まで
DATA
TEL.03-3989-3466
住所／東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上
営業時間／春夏平日10:00〜19:00、土・日・祝9:30?20:00 秋冬平日10:00〜18:00、秋冬土・日・祝9:30?18:00
※入場は閉館の30分前まで
※営業時間が変更になる場合もあり
定休日／不定休
アクセス／東京メトロ「東池袋駅」より徒歩5分、JR・東京メトロ・西武線・東武線「池袋駅」より徒歩10分、都電荒川線「東池袋四丁目」停留場より徒歩6分
料金／大人（高校生以上）2600〜3200円、こども（小・中学生）1300円、幼児（4才以上）800円
※3才以下無料
※時期により料金が変動
※事前予約推奨
◆【品川】マクセル アクアパーク品川
光のデジタルアートに浸る！五感で楽しむアート水族館
品川駅から徒歩約2分。音・光・映像の最先端テクノロジーと生きものが融合する都市型水族館。クリエイティブカンパニー「NAKED, INC.」が手がけるダイナミックなプロジェクションマッピングによる演出は、夏は花火、秋は紅葉など、訪れるシーズンによってテーマが様変わり。 デジタルアートに彩られた水槽を眺めながら歩けば、まるでアートの世界に迷い込んだかのような、新鮮な景色に出会える。
夏の夜の楽しみ方は？
夜のハイライトは、360度どこからでも臨場感を味わえる「ドルフィンパフォーマンス」。イルカの圧倒的な躍動感に、色鮮やかな光や音のデジタルテクノロジーが重なり合う夜だけの特別なステージは必見。さらに館内には、発光サンゴが輝くカフェバーのほか、幻想的な光きらめくメリーゴーラウンドなどのアトラクションも充実。仕事帰りに立ち寄って、夜のエンタメワールドを楽しんで。
DATA
TEL.03-5421-1111(音声ガイダンス)
住所／東京都港区高輪4丁目10?30 品川プリンスホテル内
営業時間／水族館10:00〜20:00（最終入場19:00）
※時期により変更になる場合がある
定休日／なし
アクセス／JR各線・京急急行電鉄「品川駅」から徒歩約2分
料金：大人（高校生以上）2800円、小・中学生1300円、幼児（4才以上）800円
※3才以下無料
※高校生割あり
◆【八景島】横浜・八景島シーパラダイス
海風が心地いい！島をまるごと楽しむ日本最大級の水族館
水族館とアトラクションがあり、「海・島・生きもの」が楽しめる横浜・八景島シーパラダイス。700種、12万点の生き物たちが生活する日本最大級の水族館「アクアミュージアム」をはじめ、幻想的な海中トンネルが広がる「ドルフィン ファンタジー」など、趣の異なる4つの水族館はどこも見どころがいっぱい。大水槽の中を通るエスカレーター「アクアチューブ」ではまるで水中散歩をしているような気分が味わえる。
◆
夏の夜の楽しみ方は？
夜は島全体が美しい光に包まれ、大人のためのロマンチックな海の世界へと様変わり。一番のみどころは、アクアミュージアム内のライブスタジアムでくり広げられるナイトショー「LIGHTIA?七色のキセキ?」。圧倒的な水量を誇るプールを舞台に、きらめく多様な色の光や音、鮮やかな映像が、イルカたちのダイナミックな躍動と完全にシンクロ。ぜひ、夜の美しいショーを満喫してみて。
DATA
TEL.045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
住所／神奈川県横浜市金沢区八景島
営業時間／水族館10:00?17:00（土・日・祝日および特定日は延長あり）
※季節やイベントにより変動
定休日／なし
アクセス／シーサイドライン「八景島駅」から徒歩すぐ
料金：アクアリゾーツパス（水族館4施設） 大人（高校生以上）3500円、小・中学生2200円、幼児（4才以上）1200円、65才以上3000円
※3才以下無料
※ほか、ナイトアクアリゾーツパス（水族館4施設）大人2800円、ワンデーパス（水族館4施設＋アトラクション）大人5700円など各種チケットあり（ナイトアクアリゾーツパスは土・日・祝および特定日限定での販売）
※時季により異なり、詳細はHPを確認
夏の夜をゆったりと過ごすなら、幻想的な光に包まれる水族館へ！ 18時以降も楽しめるスポットや、昼とは異なる表情を見せるナイトショーなど期間限定のイベントも登場。大人にぴったりの癒し＆エンタメの時間に。仕事帰りの夜のデートにもいいし、ひとりで癒されに行くのもおすすめ。見ているだけで暑さをクールダウンしてくれるので見逃せない。
夜のペンギンに癒される。青い光に包まれる幻想水族館
東京スカイツリータウン(R)にある「すみだ水族館」。約500匹のミズクラゲが浮遊する巨大な水盤型水槽「ビッグシャーレ」や、ペンギンやオットセイを間近で見られる屋内開放型水槽など、見どころがいっぱい。18時を過ぎると館内は「ブルーナイトモード」へシフト。昼間のにぎやかさから一変し、ディープブルーの光が満ちる大人のムード。蒸し暑さを忘れる、涼やかで幻想的なムードが最大の魅力。
夏の夜の楽しみ方は？
優しいブルーの光に包まれた館内では、夜にしか見られない生き物たちの行動や、すやすやと眠るペンギンたちの愛らしい姿に癒される。 国内最大級の屋内開放型プールは、ペンギンとの距離が近いのも魅力。それぞれの個性をじっくり観察するのも楽しい。館内のカフェで購入したカクテルは、水槽前のベンチやソファ席でも飲めるから、ぜひカクテルを片手に目の前の幻想的な世界に浸ってみて。
DATA
TEL.03-5619-1821
住所／東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F
営業時間／平日10:00〜20:00、休祝日 9:00〜21:00
※変更の場合あり
※入場は閉館の1時間前まで
定休日／年中無休
※臨時休館の場合あり
アクセス／東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」、東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営地下鉄浅草線「押上（スカイツリー前）駅」下車すぐ
料金／大人2700円、高校生2000円、小・中学生1400円、幼児（3才以上）900円
※3才未満無料
◆【池袋】サンシャイン水族館
巨大水槽のクラゲと空飛ぶペンギンも！夜景と楽しむ水族館
池袋駅から徒歩10分。サンシャインシティ内のビル屋上、地上40メートルにあるサンシャイン水族館。“天空のオアシス”がコンセプト。夜の主役は、空間全体で魅せるクラゲエリア「海月空感」。特に横幅約14メートルの巨大水槽は、視界のすべてがクラゲで埋め尽くされる圧倒的なスケール感！ さらに屋外エリアでは、ライトアップされた水槽越しにビル群の夜景が融合。ここならではの、ドラマチックな景色が広がる。
夏の夜の楽しみ方は？
クラゲエリア「海月空感」の大きなクラゲパノラマ水槽は、視界いっぱいにクラゲが広がり、まるで海の中にいるような高い没入感！ 専用アロマと重低音BGMが響く空間で、五感が心地よくほぐれるのを感じるはず。 さらに、屋外のスポット「天空のペンギン」も必見。きらめく水槽越しに都会のビル群の夜景が重なり、まるでペンギン夜空を飛んでいるかのような特別な景色が広がる。
※「天空のペンギン」のペンギン展示は19:00まで
DATA
TEL.03-3989-3466
住所／東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上
営業時間／春夏平日10:00〜19:00、土・日・祝9:30?20:00 秋冬平日10:00〜18:00、秋冬土・日・祝9:30?18:00
※入場は閉館の30分前まで
※営業時間が変更になる場合もあり
定休日／不定休
アクセス／東京メトロ「東池袋駅」より徒歩5分、JR・東京メトロ・西武線・東武線「池袋駅」より徒歩10分、都電荒川線「東池袋四丁目」停留場より徒歩6分
料金／大人（高校生以上）2600〜3200円、こども（小・中学生）1300円、幼児（4才以上）800円
※3才以下無料
※時期により料金が変動
※事前予約推奨
◆【品川】マクセル アクアパーク品川
光のデジタルアートに浸る！五感で楽しむアート水族館
品川駅から徒歩約2分。音・光・映像の最先端テクノロジーと生きものが融合する都市型水族館。クリエイティブカンパニー「NAKED, INC.」が手がけるダイナミックなプロジェクションマッピングによる演出は、夏は花火、秋は紅葉など、訪れるシーズンによってテーマが様変わり。 デジタルアートに彩られた水槽を眺めながら歩けば、まるでアートの世界に迷い込んだかのような、新鮮な景色に出会える。
夏の夜の楽しみ方は？
夜のハイライトは、360度どこからでも臨場感を味わえる「ドルフィンパフォーマンス」。イルカの圧倒的な躍動感に、色鮮やかな光や音のデジタルテクノロジーが重なり合う夜だけの特別なステージは必見。さらに館内には、発光サンゴが輝くカフェバーのほか、幻想的な光きらめくメリーゴーラウンドなどのアトラクションも充実。仕事帰りに立ち寄って、夜のエンタメワールドを楽しんで。
DATA
TEL.03-5421-1111(音声ガイダンス)
住所／東京都港区高輪4丁目10?30 品川プリンスホテル内
営業時間／水族館10:00〜20:00（最終入場19:00）
※時期により変更になる場合がある
定休日／なし
アクセス／JR各線・京急急行電鉄「品川駅」から徒歩約2分
料金：大人（高校生以上）2800円、小・中学生1300円、幼児（4才以上）800円
※3才以下無料
※高校生割あり
◆【八景島】横浜・八景島シーパラダイス
海風が心地いい！島をまるごと楽しむ日本最大級の水族館
水族館とアトラクションがあり、「海・島・生きもの」が楽しめる横浜・八景島シーパラダイス。700種、12万点の生き物たちが生活する日本最大級の水族館「アクアミュージアム」をはじめ、幻想的な海中トンネルが広がる「ドルフィン ファンタジー」など、趣の異なる4つの水族館はどこも見どころがいっぱい。大水槽の中を通るエスカレーター「アクアチューブ」ではまるで水中散歩をしているような気分が味わえる。
◆
夏の夜の楽しみ方は？
夜は島全体が美しい光に包まれ、大人のためのロマンチックな海の世界へと様変わり。一番のみどころは、アクアミュージアム内のライブスタジアムでくり広げられるナイトショー「LIGHTIA?七色のキセキ?」。圧倒的な水量を誇るプールを舞台に、きらめく多様な色の光や音、鮮やかな映像が、イルカたちのダイナミックな躍動と完全にシンクロ。ぜひ、夜の美しいショーを満喫してみて。
DATA
TEL.045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
住所／神奈川県横浜市金沢区八景島
営業時間／水族館10:00?17:00（土・日・祝日および特定日は延長あり）
※季節やイベントにより変動
定休日／なし
アクセス／シーサイドライン「八景島駅」から徒歩すぐ
料金：アクアリゾーツパス（水族館4施設） 大人（高校生以上）3500円、小・中学生2200円、幼児（4才以上）1200円、65才以上3000円
※3才以下無料
※ほか、ナイトアクアリゾーツパス（水族館4施設）大人2800円、ワンデーパス（水族館4施設＋アトラクション）大人5700円など各種チケットあり（ナイトアクアリゾーツパスは土・日・祝および特定日限定での販売）
※時季により異なり、詳細はHPを確認