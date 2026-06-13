戦闘終結覚書の署名 アメリカ「週末にも」　イランは否定「最終的な結論に至らず」

アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた覚書の署名式が週末にも行われるとの見通しを示しました。

一方、イラン側は「最終的な結論には至っていない」と否定しています。

トランプ氏は11日、SNSで予告していた3日連続でのイランへの攻撃を「中止する」と明らかにしました。

その上で、戦闘終結に向けた覚書の内容がイランの最高指導者に承認されたとの認識を示し、覚書の署名式が週末にもヨーロッパで行われ、バンス副大統領が出席するとの見方を示しました。

トランプ大統領：

我々はイランとの戦争をめぐる大きな合意をまとめた。今後は文書の最終調整の段階に入る。数日以内に完了するはずだ。

また、焦点の核問題について、トランプ氏は複数のメディアに対し「イランは決して核兵器を保有しないことに同意した」と強調しました。

これに対しイラン外務省のバガイ報道官は11日、「最終的な結論には至っていない。双方が署名するとの報道も臆測にすぎない」とトランプ氏の発言を否定しました。

また、イランメディアもアメリカ側の要求とは隔たりがある覚書の草案とされる内容を報じましたが、トランプ氏は「合意された条件とは何も関係ない。フェイクニュースだ」とSNSに先ほど投稿し、合意の実現は不透明です。