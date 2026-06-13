明るい兆しが見えている。陸上の日本選手権初日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子やり投げで、２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が５投目に今季自己ベストの６２メートル８６をマーク。２年ぶり５度目の優勝を果たし、アジア大会（９月開幕、愛知）の代表にも内定した。

昨季は右ヒジを痛めた影響もあり、世界選手権は無念の予選敗退。現在は五輪で３度金メダルに輝いたヤン・ゼレズニー氏（チェコ）に指導を仰いでいる。この日は自身が持つ日本記録（６７メートル３８）には及ばなかったが、あくまで発展途上の段階だ。

新たな挑戦に取り組む上で「コーチがどういうふうに思っているのか、どういうふうにしたいのかを知りたい。私が去年の世界選手権で良くない結果というのも含めて、失敗してもそれが終わりじゃない、また次さらに良くなるために、どう頑張るべきかを言ってくれるので、いろんなことを吸収したい」と貪欲にレベルアップを目指している。

北口のパフォーマンスには多くのファンが反応。「５投目でトップに立つのはさすが」「大逆転の優勝おめでとうございます」「終盤の一投にかける爆発力はテレビで見てた北口榛花選手だった」などの声が上がっている。