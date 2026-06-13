　13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1130円高の6万7250円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1229.96円高。出来高は1万6472枚となっている。

　TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比55ポイント高、TOPIXの現物終値比は55.54ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67250　　　　 +1130　　　 16472
日経225mini 　　　　　　 67260　　　　 +1140　　　254245
TOPIX先物 　　　　　　　3937.5　　　　　 +55　　　 15030
JPX日経400先物　　　　　 35615　　　　　+425　　　　 286
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　+5　　　　 290
東証REIT指数先物　　　　　1777　　　　　　-2　　　　　 6

株探ニュース