日経225先物：13日0時＝1130円高、6万7250円
13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1130円高の6万7250円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1229.96円高。出来高は1万6472枚となっている。
TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比55ポイント高、TOPIXの現物終値比は55.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67250 +1130 16472
日経225mini 67260 +1140 254245
TOPIX先物 3937.5 +55 15030
JPX日経400先物 35615 +425 286
グロース指数先物 707 +5 290
東証REIT指数先物 1777 -2 6
株探ニュース
TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比55ポイント高、TOPIXの現物終値比は55.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67250 +1130 16472
日経225mini 67260 +1140 254245
TOPIX先物 3937.5 +55 15030
JPX日経400先物 35615 +425 286
グロース指数先物 707 +5 290
東証REIT指数先物 1777 -2 6
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