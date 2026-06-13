モーター大手・ニデック（京都）の不正会計問題を巡り、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づき、同社に資料提出を命じていたことが関係者への取材でわかった。

課徴金などの行政処分を見据えた調査の一環。今後、調査を進めた上で、悪質な違反が見つかれば刑事告発も視野に検討する。

同社を巡っては、第三者委員会による調査で売り上げや利益を水増しする多数の不正が判明。第三者委が４月、最終利益の水増し額が２０２５年４〜６月期までに累計で１６０７億円に上るとの報告書をまとめた。

関係者によると、監視委は、第三者委が調査で収集した不正会計に関する資料を入手するため、同社に資料の提出や報告を命じた。有価証券報告書の虚偽記載は金商法で禁止されており、監視委は資料を精査し、同法違反にあたるかどうかを調べる。

同社では５月、会計不正とは別に、製品の品質不正の疑いが浮上。８月頃まで品質不正の調査が続く見通しで、過去の決算訂正や２６年３月期決算の作業が遅れている。監視委は、同社の決算作業の進捗（しんちょく）を見ながら、社員の聴取なども含め本格的な調査を検討するとみられる。

ニデックは１２日、監視委による調査について「お答えできる立場にない」とした。

ニデックは、永守重信氏（８１）が１９７３年に「日本電産」として創業。２０２３年に社名をニデックに変更した。第三者委は、不正会計の原因は永守氏の過度なプレッシャーだったとする一方、不正を指示・主導した事実は発見されなかったとしている。