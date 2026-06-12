2010年大会で一躍時の人となったパラグアイ美女が再びW杯へ 現在は41歳
2010年南アフリカワールドカップで世界的な話題を集めたパラグアイの人気モデル、ラリッサ・リケルメさんが、2026年ワールドカップで再び注目を集めている。『THE Sun』が報じた。
現在41歳となったリケルメさんは、2010年大会でパラグアイ代表を応援する姿が世界中で拡散され、一躍有名人となった。当時は地元アスンシオンでスロバキア代表戦を観戦していたが、その姿が国際メディアにも取り上げられ、「ワールドカップの恋人」と呼ばれる存在に。
それでも2010年大会をきっかけに知名度は急上昇。国内有数の人気モデルとなり、多くの企業やメディアで活動するようになった。
そんなリケルメさんだが、現在は新たなキャリアにも挑戦している。3年間にわたってコミュニケーション分野を学び、スポーツジャーナリストとしても活動を開始。パラグアイメディア『La Tribuna』でリポーターや解説者を務めている。
昨年9月には、パラグアイ代表とペルー代表が戦ったワールドカップ予選で解説デビューも果たした。モデルやインフルエンサーとしての活動に加え、スポーツメディアの現場でも存在感を高めている。
パラグアイ代表は2010年大会以来となるワールドカップ出場を決めており、リケルメさんにとっても特別な大会となりそうだ。同氏は今回、自身初となる現地でのワールドカップ観戦を予定しているという。
「解説者として、そしてファンとして大会を経験したい。長い時間をかけて追い続けてきた夢です。2010年の感動をもう一度味わいたいと思っています」
そう語るリケルメさんは、今回はサポーターとしてだけでなく、ジャーナリストとしてもパラグアイ代表に密着する予定だ。
16年前に世界的な注目を集めた“ワールドカップの恋人”は、2026年大会で新たな立場から再び脚光を浴びることになりそうだ。