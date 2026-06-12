メキシコ代表はワールドカップ開幕戦で南アフリカ代表を2-0で下したものの、守備の要を欠くことになりそうだ。センターバックを務めるロコモティフ・モスクワ所属のDFセサル・モンテスが試合終盤に退場処分を受け、少なくとも次節のチェコ代表戦を欠場することが決定した。



問題の場面は試合終盤に発生した。モンテスはゴールへ向かって抜け出した南アフリカ代表の選手をファウルで阻止。主審を務めたブラジル人レフェリーのウィルトン・サンパイオ氏は、このプレイを決定機阻止（DOGSO）と判断し、一発退場を命じた。





ファウル自体は危険なタックルや乱暴な行為ではなかったものの、得点機会を阻止したとみなされたことでレッドカードの対象となった。メキシコ代表は残り時間を10人で戦うこととなったが、そのまま逃げ切り開幕戦勝利を収めている。今後の焦点はモンテスの出場停止期間だ。FIFAの懲戒規定では一発退場を受けた場合、自動的に1試合の出場停止処分が科される。そのため、次節のチェコ代表戦を欠場することは確定している。一方で、追加処分の可能性についてはFIFA懲戒委員会による審査が行われる見込みだ。ただし、今回のプレイは悪質なファウルではなく戦術的な反則とみられており、現地では1試合の出場停止にとどまる可能性が高いと『MARCA』が報じている。メキシコ代表監督のハビエル・アギーレにとっては大きな痛手だろう。モンテスは守備陣の中心選手として期待されており、決勝トーナメント進出へ向けて重要なチェコ戦で不在となる。グループリーグ突破を目指すメキシコ代表は、主力センターバックを欠く状況で次戦に臨むことになる。モンテス不在の穴をどのように埋めるのか、アギーレの采配にも注目が集まりそうだ。