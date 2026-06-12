アルマーニ ビューティの新作クッション登場！ベルベットマット肌を叶える夏の注目ファンデ

汗や皮脂によるメイク崩れが気になる夏。そんな季節に頼れるアイテムとして、アルマーニ ビューティから新作ファンデーション「パワー ファブリック クッション」が2026年6月26日（金）に登場します。高いカバー力と軽やかな付け心地を両立しながら、さらりとしたベルベットマット肌を長時間キープ。さらにスキンケア成分も配合されており、メイクをしながら美しい肌印象へ導いてくれる注目のアイテムです。

ベルベットマット肌を叶える新テクノロジー

「パワー ファブリック クッション」は、アルマーニ ビューティを代表するロングウェアーライン「パワー ファブリック」シリーズの新作です。

最大の魅力は、フェイスメイクの完成度を高める3つの先進技術。柔軟なソフトフィルムが肌の動きに寄り添う「トリプル ベルベット テクノロジー」により、重さを感じにくい軽やかな装着感を実現します。

さらに、保湿成分とスキンアドヒーシブ（肌密着）コーティング*2を施したマイクロピグメントが、赤みやシミ、毛穴などの肌ノイズをしっかりカバー。均一で美しい肌印象へ整えてくれます。

また、ナイアシンアミド（保湿成分）を配合し、余分な皮脂によるテカリやベタつきをコントロール。暑い季節でもさらりとした仕上がりをキープできます。

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スキンケア発想で美しさをサポート

メイクアップ効果だけでなく、肌を整える成分を配合しているのもポイントです。

ビサボロール（整肌成分）、ナイアシンアミド（保湿成分）、シラカバエキス（整肌成分）の3つの成分が、メイク中の肌をやさしくサポート。うるおい感のあるなめらかな肌印象へ導きます。

さらに、ベルガモットやムスクを感じる上品な白い花の香りを採用。メイク時間を心地よいひとときへと変えてくれます♪

パワー ファブリック クッション



価格：プリセット12,540円／レフィル8,470円（税込）

象徴的なウェーブパターンとシャンパンゴールドのGAモノグラムをあしらった、ラグジュアリーなデザインも魅力です。

発売日：2026年6月26日（金）

シェード：全5色（0／1／2／3／4）

UV下地との組み合わせで夏メイクを格上げ

夏のベースメイクには、「UVマスター プライマー」との併用がおすすめです。

UVマスター プライマー



価格：8,800円（税込）

みずみずしく軽い使用感で紫外線から肌を守りながら、ファンデーションの美しい仕上がりをサポート。クッションファンデーションとの組み合わせにより、湿気や皮脂が気になる季節でも快適なメイクを楽しめます。

アルマーニ ビューティが提案する「夏の最強パワールーティン」は、ツヤ感のある土台づくりとベルベットマットな仕上がりを両立したい方にぴったりです。

容量：30mL

SPF30／PA+++

*1 アルマーニ調べ。個人差があります。

*2 顔料表面の処理。

*3 消費者テストに基づく。

*4 メイクアップ効果による肌のつや・なめらかさ

まとめ

夏のメイク悩みに寄り添う「パワー ファブリック クッション」は、高いカバー力、快適な付け心地、スキンケア効果を兼ね備えた注目の新作ファンデーション。

全5色展開なので、自分の肌色に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。さらに「UVマスター プライマー」と組み合わせれば、紫外線や皮脂による崩れが気になる季節でも美しいベルベットマット肌をキープ。

上質なベースメイクを求める大人女性は、ぜひチェックしてみてください♡