◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天が逆転勝ちし、２連勝を飾った。

先発した岸は降雨による中断が３回の途中でありながらも、７回５安打１失点の好投。流れを呼び込んだ。

今季初白星を狙うベテランの意地に打線が終盤に応えた。１点を追う７回に２死一、二塁の好機をつくると、村林が左中間を破る逆転の２点二塁打。一塁走者・浅村は激走し、ヘッドスライディングで生還した。

ナインの奮闘に塩川達也監督代行は試合後、感情を高ぶらせた。「興奮してあんまり覚えてないんですけど、色々。なんか色々思うことはあります。すいません、こんなつもりじゃなかったんですけど」と目を潤ませた。

雨の中断を挟んで好投した岸について監督代行は「岸の今までの経験と、さすがだな、あそこ（中断があった３回）を１点でしのいだっていうところは、もうほんとにすごい」と称賛した。

この日は３年目のワォーターズをプロ初スタメンで起用。守備で打球を見失うミスをした場面はあったが、その後、プロ初安打をマークした。塩川監督代行は「ベテランが気持ち出してくれるのが、本当にやっぱありがたいところ。今日、選手たちに勝ちにいく前に、なんとかワォーターズに、１本（安打）出そうっていう雰囲気をみんなにお願いするということを一言、言った。それにワォーターズもきっちり応えてくれた。ミスなんかもしょうがないし、それを経験にしてくれればいいだけで、僕の責任なんで。そこ（守備のミス）は岸に僕が申し訳ないことしたっていうところで。ワォーターズはあれを経験にして、逆にあそこでよく（初安打を）打った。なんかこうワクワクします」と興奮気味に語った。