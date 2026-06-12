連覇を目指すアルゼンチン代表は１１日、カンザスシティーで行われる１次リーグ第１戦アルジェリア戦（１６日）に向け、当地で調整した。２００人近い報道陣が大挙する中、ＦＷメッシ（３８）＝マイアミ＝はボール回しなどで軽快な動きを披露。７試合で７得点３アシストをマークし、大会ＭＶＰを獲得した前回大会に続く躍動へ、順調な仕上がりを見せた。

アルゼンチンはベースキャンプ地カンザスシティーで“験担ぎ”を行っている。宿舎でのメッシの部屋番号「２０２」は、カタール大会の宿舎と全く同じ。チームはホテル一棟を丸々貸し切り、宿泊施設一帯を金網の柵で覆って一般客の立ち入りを完全ＮＧに。王者の威厳を示すかのように、ホテルの壁面にメッシの巨大フラッグ２枚を掲げている。

史上初となる６度目のＷ杯に臨み、大会中の６月２４日に３９歳を迎えるメッシ。元ドイツ代表ＦＷクローゼが持つＷ杯最多得点記録（１６点）まで、あと３ゴールに迫る。サッカーの王様・ペレを擁した１９５８、６２年大会のブラジル以来となる連覇の偉業へ、神の子が母国を再び頂点へと導く。（岡島 智哉）