◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１２日、中国） 日本 ３―２ （２５―２１、２１―２５、２５―２１、２２―２５、１７―１５）ポーランド

予選ラウンドが行われ、２大会ぶりのメダルを目指す世界ランク７位の日本が、昨年大会王者で同１位のポーランドを３―２のフルセットの死闘の末に破った。公式戦では、２００９年ワールドグラウンドチャンピオンズカップ（３〇２）以来、１７年ぶりに同国から大金星をつかんだ。

２―２で迎えた最終セット（Ｓ）。この試合でリザーブに回った石川祐希主将（ジラート）に代わって、ゲーム主将を務めた高橋藍（ルブリン）が、１―１からサービスエースだ。５―５からはレフトから鋭いスパイクを決め、チームを鼓舞。１０―８でも再びサービスエース。１１―１１からミドルブロッカー（ＭＢ）山内晶大のクイックが決まり、１５―１５で藍のスパイクが決まり、総力戦で勝ちきった。

第１Ｓでラリーからコート奥いっぱいにスパイクを打ち込み、セットポイントを握ると、この日先発したＭＢ山内が相手のクイックをブロックし、このセットを先取した。

１―１で迎えた勝負の第３セットでは、オポジットを西田有志（大阪Ｂ）から宮浦健人（名古屋）に代えて、相手に取られた第２Ｓの流れを断ち切った。１２―１１では高橋藍が高い跳躍からバックアタックを打ち抜いた。ＯＨの大塚達宣（ミラノ）のアタックも光り、最後は宮浦のバックアタックで取り切った。

２―２の最終Ｓは藍ゲーム主将のサービスエースで口火を切り、ＭＢ山内のクイックも決まった。８―８から相手のライトからのスパイクでロラン・ティリ監督がブロックタッチに関する映像判定を要求し、チャレンジ成功。日本の得点となり、９―８から西田のライトからのスパイクが決まった。１１―１１に追いつかれたが、最後は強敵の粘りを振り切った。