大相撲の幕内玉鷲（４１）＝片男波＝がアニメ声優に初挑戦した。１２日、テレビアニメ「天幕のジャードゥーガル」（テレビ朝日系、７月４日放送開始）の製作委員会から発表された。玉鷲はモンゴル帝国を築いたチンギス・カン役を、十両玉正鳳（３３）はモンゴル兵士役を演じた。

モンゴル出身の両関取による熱演。玉鷲は「最初はどんな感じでやるのかなと思いましたが、オファーしていただけて嬉しかったです」と振り返り、自身の演技に「最初は難しかったですが、だんだん慣れてきて最後まで良かったと思います」と手応えを口にした。

姉が玉鷲と結婚し、同部屋かつ血縁関係もある玉正鳳は、もともとアニメ、漫画好きだったといい「いつかこういう挑戦をしてみたいと思っていたんですが、全然うまくできなくて。それだけ難しいということが分かりました。すごく楽しかったし本当に良い経験になりました」と感想を語った。

初土俵からの最多連続出場回数（今年夏場所まで１７９３回）というギネス世界記録を保持し、年６場所制が定着した１９５８年以降での最年長優勝記録（２０２２年秋場所、３７歳１０カ月）でも知られる４１歳の“鉄人”玉鷲。次の名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）では十両への転落が確実で、歴代３位の幕内連続出場回数１１５２回が途切れることになるが、まだまだ活躍が続きそうだ。

同名タイトルの原作（作・トマトスープ、秋田書店）は、宝島社「このマンガがすごい！２０２３」オンナ編で第１位を獲得、「マンガ大賞」に２０２３年と２０２４年の２年連続でランクインし、第５５回日本漫画家協会コミック部門で大賞を受賞した、１３世紀のモンゴルを舞台にした歴史漫画。アニメーション制作は「ダンダダン」「平家物語」「映像研には手を出すな！」で知られるサイエンスＳＡＲＵが担う。

メインキャラクターには関根明良、小清水亜美、桑島法子、齋藤潤、下野紘、鈴木崚汰、入野自由、浪川大輔、野島健児と人気声優が担当。オープニング曲はＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ「Ｓｔｅｌｌａ」。非常に力の入った作品となっている。