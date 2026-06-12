◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子３０００メートル障害決勝は、青木涼真（ホンダ）が８分１８秒６３で大会３連覇を飾った。早大の佐々木哲（２年）は８分２７秒２３の５位。序盤から中盤まで積極的に先頭を走り、好レースを演出し「やるべきことはやった。もちろん悔しいですが、これまでの積み重ねがあっても、まだまだ及ばなかった。やり切った気持ちもある」とすがすがしい表情で振り返った。

５月の関東学生対校選手権（栃木）は８分２４秒９６の大会新記録で優勝。スタート直後から独走し、新宅雅也（日体大）が１９７７年にマークした大会記録（８分３５秒２）を４９年ぶりに更新。日本学生歴代４位の好記録となった。

圧倒的な日本記録（８分３秒４３）を持つ三浦龍司（スバル）が今季はフラットレースに重点を置いており、日本選手権も回避。優勝候補の一角として「冷静になる部分と攻める部分、しっかりと自分の中で切り替えながら、気後れすることなく食らいつきたい」と意気込んだレースで、今後につながる手応えを得た。