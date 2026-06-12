タレントの有吉弘行とマツコ・デラックスが１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。空港の保安検査所での持ち物検査について自身の体験を明かす一幕があった。

空港での搭乗前の検査について「めっちゃ靴を脱ぎなさいって言われる時と、靴を脱がなくていい時があって。『靴、脱ぐの〜？」みたいな。あれって警戒（度）が違う時があるの？」と問いかけた有吉。

マツコが「結構、最近、靴を脱ぐ時とか多くない？」と言うと、「外国とかね。日本（国内）はこの間、全然脱がなかったよ」と有吉。

「あと、ペラッペラの上着なのにさ。『上着は脱いでください』って。ペラッペラなのに？ （厚手の）ＭＡ―１なら分かるんだけど、これ、ペラペラですよみたいな」と続けたところで、マツコが「そう思ってないからさ。シャツの下に油断したＴシャツとか来てる時あるじゃん」と言うと、「そうそう、『ピカチュウ（のＴシャツ）見られた〜！』みたいな」と有吉は爆笑。

マツコは「『待ってください。これは上着じゃないんです！』みたいな。『肌着になるんですか？ あたし』って言う…。あれ、本当にやめてほしい。シャツを上着と見るのは本当にやめてほしい」と訴えていた。