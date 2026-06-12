「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）

広島が４連敗で交流戦最下位に転落した。終盤に２度の犠打失敗があり、新井貴浩監督は「やるべきことをしっかりやらないと、流れが相手に行ってしまう」と語った。

１点リードの七回は先頭・佐々木が出塁。追加点を奪うべく、１番・名原が犠打を試みたが、投前に転がり、一走が二塁でアウトとなって送ることができず、無得点で終わった。その裏に先発・玉村が２点適時二塁打を浴びて逆転された。

１点を追う九回も先発・大盛が四球で出塁し、次打者・持丸が犠打を試みたが、捕邪飛となってしまい、犠打失敗。その後、２死満塁の好機をつくったが、最後はファビアンが空振り三振に倒れて接戦を落とした。

指揮官は２度の犠打失敗について、「やるべきことをしっかりやらないと、流れが相手に行ってしまう」とコメント。好機は演出できている点については、「あと１本だね。チャンスはあったので。そこでヒットが出てくれば、また流れも変わると思います」と話した。

チームは４連敗。借金は今季ワーストを更新する「１４」に膨らんだ。