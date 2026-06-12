阪神は１２日のオリックス戦（京セラドーム）に１―２で敗れ、今季初の４連敗。交流戦は４勝１０敗で４年連続の負け越しが決定した。

中５日で先発のマウンドに上がった村上頌樹投手（２８）は７回５安打２失点の粘投も、味方の援護に恵まれず今季４敗目（５勝）を喫した。

初回一死から西川、紅林の２連続ソロを被弾し２点を献上。それでも２回以降は粘りの投球でスコアボードにゼロを並べ続けた。藤川球児監督（４５）も「本人のコンディションも良くて前回６回９７、８球ということで（中５日のマウンド）。年間を見据えたところでは、エースらしくしっかりやってくれてるなと思います」と評価した。

しかし、打線がオリックス投手陣の前に苦戦。５回は満塁のチャンスをつくるも、大山の押し出し四球の１点どまり。好機で流れを引き寄せる一打は、最後まで出なかった。指揮官も「思い切ってとにかく仕掛けていくことが重要なんじゃないかと。しっかりとまた明日に向かいたいと思います」と必死に前を向くしかなかった。

交流戦も残り４試合。苦しい状況は続くが、打線の奮起で流れを変えたいところだ。