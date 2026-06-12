STPR所属の6人組2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」が12日、東京・harevutaiで2ndワンマンライブ「True&Lip - とぅるりぷ - 2nd ワンマン LIVE 〜Kiss Again〜」の初日公演を行った。

3月14日にグループを結成すると、同月28、29日の神奈川・Kアリーナ横浜での音楽フェス「STPR Family Festival!!2026」で初パフォーマンス。４月25、26日は、harevutaiで初のワンマンライブを行っていた。それから、わずか1カ月半での2回目のワンマンライブ。前日11日に、YouTube公式チャンネルにミュージックビデオ（MV）を公開していた3曲目のオリジナル新曲「True Love is」も引っさげて、再び大成功させた。

今曲は、グループのコンセプト「嘘のない声で、心を繋ぐ」をテーマに、真実の愛をまっすぐな言葉で歌い上げた一曲。MVでは、クラシックな王子様衣装に身を包んだメンバーたちが、こびりついたルージュのように激しくも切ない、大人の恋愛の世界をエモーショナルに表現している。そんな出来立てほやほやの新曲や「LIPTOLIP」などを、4月と同じharevutaiのステージで熱唱した。

明日13日も同会場でライブを行う。まだ、デビュー3カ月にもかかわらず、異例のスピードでステージに立ち続けている。