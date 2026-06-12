タレントのマイケル富岡が１２日、都内で同日公開の米映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（アントワーン・フークア監督）アフタートークイベントに出席した。

ゴールドのジャケットで登場し、「日本のマイコーです」とあいさつ。マイケル・ジャクソン（享年５０）の軌跡を描いた同作に合わせ、マイケルについてのトークを展開した。マイケル役を演じたジャファー・ジャクソンについて「ビジュアルは作り込めたりするし、ダンスもめっちゃ頑張れば形になると思う。だけど、声が…！第一声を聞いた時にマイケルが降りてきたと思った。トリハダもの」と大絶賛した。

マイケルの衣装を模した観客のファッションチェックも行った。マイケル愛全開のファンと衣装に「楽しいねぇ」とほほ笑み、「マイケルがこの世にいないって信じられない。これってすごくないですか？未だにエネルギーを感じるなんて本当にビックリする」と熱弁。また作品の出来については「作ってくれて感謝しかない。ファンだと期待値が高いじゃないですか？（その分）ハードルも高いと思うんです。でも裏切ることは全くない、１度ならず２度、３度と見て欲しい」と呼び掛けた。