お笑いコンビ・南海キャンディーズが１２日、爆笑問題ら所属の事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」にゲスト出演した。

２人は久々の出演となった中、この日のために作り上げた新ネタを披露。珍しく山里亮太がネタをかむ場面があり、自身でも「本当に緊張しちゃって、人前で初めてやるネタだったので僕がガチガチになっちゃった」と苦笑。しずちゃんは「山ちゃんがガッチガチに緊張してたんで、ややスベリしてたから楽しかったです」とご満悦だった。

爆笑問題の太田光とは“因縁”があり、山里の特徴的なメガネが過去に２個壊されたことがあるとネタ中に明かされた。

アフタートークで太田が、話している最中の山里のメガネを強奪し、客席に思い切り投げる一幕が。客席中央の観客が見事にキャッチしたが、山里は「怒り方分かんないけど、なんでそんな（投げるの）うまいの！？」「取った人がそんなにテンション高くない！」と本気で慌てた様子で次々にぼやいた。

その後、山里はステージに降りて、客席までメガネを回収。「この眼鏡屋さんがもう閉店しちゃったんで、あと（ストックが）二つしかない」とメガネが特注であることを説明していた。