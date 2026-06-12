◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天・岸孝之投手（４１）が広島戦に先発し、７回５安打４四球１失点で今季初勝利を挙げた。史上１４人目の２０年連続勝利を達成。交流戦では和田毅（ソフトバンク）に並ぶ歴代３位の２７勝目にもなった。「ホッとしてます。やっぱりチームメイト、そして支えてくださったたくさんの方々たちのおかげだと思ってます。ありがとうございます」と声を弾ませた。

冷静に投げきった。初回は３四球を与え、２死満塁のピンチを招いた。それでもベテランは動じない。小園を空振り三振に仕留めて無失点に抑えた。

両チーム無得点の３回表からは雨が降り始めた。徐々に強くなり、３回表の２死一、二塁の坂倉の打席途中、午後６時５２分に中断。グラウンドにシートが敷かれた。その後、雨が弱まり、午後７時３２分に試合が再開した。

再びマウンドに上がったが、１死一、二塁から坂倉に右中間への適時二塁打を浴びた。その後の１死二、三塁のピンチは無失点で切り抜けた。４回からは走者を出しながらも、粘りの投球。７イニングで今季最多の１０９球を投げ切った。

中断を挟む難しい状況での好投。「中断のおかげでいろいろ修正できたり、考えることができた時間だったので、逆に助かった」と頼もしかった。

打線は７回２死一、二塁から村林が左中間を破る勝ち越しの２点適時打。岸は勝ち投手の権利を持って降板し、そのまま逃げ切った。