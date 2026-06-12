◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３Ｘ―２ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ＤｅＮＡ先発の入江大生投手は５回３安打２失点、７１球で降板となった。２―２の場面で降板し、今季初勝利はお預けとなった。

前回登板となった５月２３日のヤクルト戦（横浜スタジアム）では初回に打者１０人に６０球を投じた。

初回の１イニングだけで６０球を投げたのは９７年６月２７日に近鉄・ミラッキが西武戦で記録して以来、史上２度目で最多タイ。セ・リーグでは史上ワーストとなった。

先頭の小川を四球で歩かせ、続く友杉が送りバントを決め１死二塁。西川を空振り三振、ソトを遊ゴロにしとめ１２球で初回を終え「本当に初回からすごい怖くて。ちょっとふわふわしてしまった部分がやっぱりあったんですけど」と心境を明かした。

最速１５４キロの直球にカットボール、スライダーを織り交ぜ山口とソトの２本塁打による失点にとどめ「２本目に関しては僕がコントロールミスっていう部分があったりとか。球の質的にも全然改善できるところはあるし」と振り返った。

６回から２番手・伊勢がマウンドに上がり交代となり「５回しっかり投げることを続けていかないと、信頼って勝ち取れないと思うので、これから本当に積み重ねていって投げれるように頑張っていきたいなと思います」と成長を誓った。