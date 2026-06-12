サッカーワールドカップが開幕。

優勝を目指す日本代表へエールを送ろうと、信州も盛り上がっています。



日本時間の12日、メキシコで開幕したサッカー・ワールドカップ北中米大会。

この大会から、参加チームは32から48に増え、7月19日の決勝まで熱戦が繰り広げられます。

日本は3日後に、初戦のオランダ戦を控えています。





長野市にあるスポーツ用品店。ワールドカップの特設コーナーが設けられ、サッカーファンが、観戦中に身に着けるアイテムを買い求めていました。60代男性「4年前に比べて、周りも含めて、かなり盛り上がってる感じがします。松本山雅にゆかりがある前田(大然)選手とかも出てますので、非常に期待しています」20代男性「始まったね、みたいな感じで（来た）。今年が1番強いかなって思うので、まずはベスト16突破してもらって、優勝までしてくれたら嬉しい」この店舗では、ワールドカップの影響で、サッカーに関連する商品の売り上げは倍近くに。スーパースポーツゼビオ長野南高田店 サッカー部門 藤原祐他さん「例年よりもすごく盛り上がっているなという感じがします。グループステージも突破していただいて、日本国民全員が期待しているので頑張ってほしいです」日本の初戦となるオランダ戦は、日本時間で15日午前5時にキックオフです。