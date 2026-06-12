◇交流戦 巨人0―3西武（2026年6月12日 ベルーナドーム）

巨人は、ドラフト1位左腕・竹丸が7回2/3を投げて自己最多12奪三振、4安打3失点（自責1）の快投も、打線が今季ワーストタイのわずか2安打と沈黙し今季7度目の零敗。12年ぶりの交流戦優勝の可能性が消滅した。

竹丸は直球が自己最速タイ152キロを計測。チェンジアップ、スライダーもさえ先発野手全員から7回まで毎回の奪三振。球団新人左腕初の2戦連続2桁奪三振をマークした。「チーム打率も非常に高い西武相手に堂々たるピッチングでした」と橋上代行。だが、前回5月31日の日本ハム戦も8回10奪三振3失点で完投負け。橋上監督代行は「2試合続けて援護なく、申し訳ない気持ちでいっぱい」とうなだれた。

打線は高橋光の前に沈黙。「向こうも防御率1点台のピッチャーでしたから、なかなかチャンスらしいチャンスも最初にちょっとあったぐらいで、それ以降はなかなか糸口的なものもなかなか見つけられないような状況ではありましたね。なかなかちょっと、効果的な対策が立てられなかったのは、非常に、竹丸にも申し訳なかったなっていう風に思いますね」と話した。

交流戦は9勝5敗2分けで、あと2試合。「せっかくね、いい形で交流戦やってきましたんで。最後、締めのあと2試合ね。もう一踏ん張りして、ほんとにいい形で終われるように精一杯頑張りたいと思います」と見据えた。