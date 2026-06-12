西武３−０巨人（交流戦＝１２日）――西武が６連勝で交流戦首位。

一回に長谷川の適時二塁打で先行し、六、八回に滝沢の適時打で加点。高橋光が７回無失点で７勝目。巨人は打線が２安打と振るわず。

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オリックス２−１阪神（交流戦＝１２日）――オリックスが４連勝。一回に西川、紅林の連続ソロで２点を先制し、８投手のリレーで逃げ切った。阪神は今季初の４連敗で交流戦の負け越しが決まった。

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ヤクルト４−２ソフトバンク（交流戦＝１２日）――ヤクルトが逆転勝ちで連敗を７で止めた。２点を追う六回に岩田の２点打、塩見の犠飛、増田の適時打で４点を挙げた。ソフトバンクの連勝は５でストップした。

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ロッテ３−２ＤｅＮＡ（交流戦＝１２日）――ロッテが２試合連続のサヨナラ勝ちで勝率５割復帰。九回、山本の適時打で試合を決めた。九回を抑えた鈴木が５勝目。ＤｅＮＡは好機を生かし切れず６連敗。

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日本ハム３−１中日（交流戦＝１２日）――日本ハムが、２０１６年以来１０年ぶりの８連勝。五回、水野の適時三塁打などで勝ち越した。細野が約２か月半ぶりの白星。中日は柳の粘投に打線が応えられず。

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楽天２−広島１（交流戦＝１２日）――楽天が競り勝った。１点を追う七回に村林の２点二塁打で逆転。岸が７回１失点で２０年連続勝利を挙げた。広島は先制後は好機に１本が出ず、交流戦最下位に転落。