俳優の松平健さん（72）が12日、所属事務所を通してコメントを発表し、9日に肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんを追悼しました。

松平さんは、玉緒さんの夫で俳優の勝新太郎さんに指導を受けたほか、玉緒さんとも時代劇や舞台で共演するなど、公私にわたって親交がありました。

■松平健さん 追悼コメント全文（原文ママ）

玉緒さんの逝去に接し、今は深い悲しみでいっぱいです。私に芸能界のレールを敷いて導いてくださった勝新太郎先生の奥様として、デビュー前からあたたかく優しく接していただきました。テレビ時代劇「暴れん坊将軍」では、吉宗の生母お由利の方としてご共演いただきました。その後も、舞台公演で勝先生の当たり役「座頭市」を演じました時などもご一緒させていただきました。勝先生が亡くなられた後も変わらず気にかけて下り、年に一度は私の家族も交えて食事会を設けてくださいました。しばらくお会いしないときでも体調面を労わるお電話をいただいたりと、ほんとうに心優しい方でした。どんなときも笑顔で回りの人を明るくして元気をくださる玉緒さんは、夏生まれにふさわしい大輪のひまわりのような方だと思います。たくさんの愛情をもってご指導いただきましたこと、この厳しい芸の道を心強く灯していただきましたこと、これからも私の芸道の糧として大切にして参ります。ほんとうに長い間お世話になり、ありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

松平 健