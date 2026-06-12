お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が9日放送のBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜後10・00）に出演。かつて“バイト仲間”だった青年が後に俳優として成功し、まさかの場所で感激の再会を果たしていたことを笑顔で懐かしんだ。

同番組は、体調不良のため当面の間休養することを4月28日に発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）の冠番組。日村の休養を受け、前回の今月2日放送分から同学年ながら後輩の井戸田が弟分の「いと次郎」として出演している。

そして、この日はそんな井戸田が駆け出しのころ、上京して最初に住んだ街だという中目黒から学芸大学付近をウオーキングした。

当時、「目黒銀座商店街」にある酒店でアルバイトをしていたという井戸田。

懐かしい商店街を歩きながら、当時同じ酒店でバイトをしていたEXILE USA（49）との思い出話を語ったあとだった。

「さっきの酒屋の向かい側の2階が日焼けサロンだった、昔ね。で、日焼けサロンでバイトしてたのが、優香の旦那さんの青木くんだったの」と女優でタレントの優香（45）と2016年6月に結婚した俳優・青木崇高（46）が、店こそ違うものの同じ商店街の“バイト仲間”だったと明かした。

「青木くんも同じ時代に向かい側のお店でバイトしてたのよ。それで、私、（NHKの）大河ドラマ出たことあるんですよ、『西郷どん』っていう。で、再会して。青木くんに“覚えてる？”って言ったら“もちろん覚えてますよ”って。“お会いしたかったです”って。そういう“通り”でしたね」とし、「夢を持つ若者が集まる“通り”。これからも皆さん、是非ごひいきにしてください」と思い出の目黒銀座商店街を笑顔で自慢、宣伝していた。