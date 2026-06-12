ミュージカル「新テニスの王子様」や「ＳＨＯＷ ＢＹ ＲＯＣＫ！！」などに出演した俳優の高橋怜也が１２日、東京シアターウエストで開幕した主演舞台「逃亡者は北へ向かう」（２１日まで）の公開ゲネプロに登場した。

「孤狼の血」などで知られる人気作家・柚月裕子氏の同名小説が原作で、昨年は直木三十五賞の候補に選出。震災後の状況下で浮き彫りになる人間の罪や喪失、それでもなお生き続けようとする意志を持った人々の姿を描く。高橋は震災直後に殺人を犯し、ある人物を捜すために逃亡する主人公・真柴亮を演じる。

今作が初主演の高橋は「正直なところプレッシャーや緊張はとてもあります。ただ、カンパニーの皆様に支えてもらい、大切に作り上げることができました。大きな挑戦となる本作ですが、この物語と真柴亮に真摯（しんし）に向き合い、届けたいと思います」と意気込んだ。

逃亡犯を追う刑事・陣内康介役の波岡一喜は「今まで多くの刑事をやってきましたが、震災を背負っての刑事は初めて。この年齢になっても、新しい挑戦や刺激をもらえることをうれしく思います。ベテランと若手で真摯にぶつかり合い稽古を重ね、胸を張ってお届けできる作品」と自信をのぞかせた。