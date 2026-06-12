見つけたら即買いがおすすめ！【セリア】で発見ーーーッ♡「アイディアグッズ」

ちょっとした不便や悩みを、100均グッズで解決できるなら嬉しいと思いませんか？ 今回は、【セリア】で見つけた、“こんなの欲しかった！”と思わず手に取りたくなる「アイディアグッズ」をご紹介します。機能性はもちろん、デザイン性も高く、これからの季節に活躍してくれそう。見つけたらすぐに買ってほしい、魅力たっぷりなアイディアグッズをぜひチェックしてみてください！

おしゃれにハンズフリーでお出かけもラクラク！

梅雨も夏もお出かけの必需品でありながら、使わない時は少しかさばってしまう傘。おしゃれなバッグとの相性も良いとは言えません。だからといって、大きなバッグを持ち歩くのは面倒という人も多いのでは？ そんな時に便利なのが「傘ホルダー ねこ型 カラビナ付き」。ホルダー部分で傘を固定し、カラビナをバッグの金具などに取り付ければ、手ぶらで傘を持ち歩けます。

さり気ない足跡が可愛すぎる！

猫耳が付いた、ホルダー部分の長さは約13cm。直径3～5cmの傘の柄を固定できるサイズ感です。さり気なくあしらわれた猫の足跡も可愛くて、使うたびに笑顔になれそう。落ち着いた色味で、さまざまなファッションテイストに馴染んでくれるはず。グレーの他に、ブラックもあるようなのでチェックしてみて。

出合えたらラッキーな名品！？

「何店舗もハシゴして、やっと見つかりました！」「見つけたら即買いがおすすめ」と、@ftn_picsレポーターともさんが紹介しているのは「ドキュメントファイル ミニミニ くすみカラー 6P」。見た目は、まるで名刺入れやキーケースのようですが、ボタンを外すとミニポケットが蛇腹のように広がり、レシートや小物等を収納できる小物入れとして使えます。

何を入れるか考えるのも楽しくなる！

画像のように、クリップなどの小さな文具、ヘアゴムやアクセサリー類等、ごちゃごちゃと散らばりがちな小物の整理整頓に重宝しそう。各ポケットの大きさは約10cm × 6cmで、一般的なカードよりもひと回り大きいサイズ感。他の色も展開しているようですが、在庫が限られていたり、売切れの可能性もあるので、出合えたら迷わずカゴIN推奨です。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N