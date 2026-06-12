◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）

広島が球団ワーストの交流戦ビジター７戦全敗を喫し、交流戦最下位に転落。交流戦は１１敗中８度が逆転負けで、今季ワーストの借金は１４に膨らんだ。

３回に坂倉が３１イニングぶりの適時打となる先制二塁打。６回まで１安打の快投を見せていた先発・玉村は、７回に２死から２者連続四球を与え、村林に逆転の２点二塁打を献上した。

打線は７回無死一塁で名原、９回無死一塁で持丸がバント失敗。９回は後続が２死満塁をつくったが、最後はファビアンが空振り三振に倒れた。計７イニングで走者を出しながらも、１１残塁が響いた。

以下は新井監督の主な一問一答。

―玉村は７回に２失点

「最後はツーアウトからもったいなかったけど、ナイスピッチングだった」

―打線はチャンスはつくった

「あと１本だね。最後、チャンスはあったので。そこでヒットが出てくれば、流れも変わる」

―終盤に２度のバント失敗もあった

「やるべきことをしっかりやらないと、流れが相手に行ってしまう」