◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―１中日（１２日・エスコンフィールド）

中日は連敗で、借金が今季ワーストの１９に膨らんだ。交流戦は６勝１０敗で残り２試合。５年連続の負け越しが決まった。３試合連続で同じオーダーを組んだ打線は日本ハム投手陣に計１３三振。３回から７回まで５イニング連続で得点圏に走者を進めたが、５回の細野の暴投による１得点に終わった。細野に対しては、７回途中までに１１三振。先発の柳は一時同点となった直後の５回に踏ん張れず、５回８安打３失点で２敗目を喫した。

井上一樹監督の試合後の一問一答は以下

―先発の細野に苦戦

「やっぱり力のある左ピッチャー。右打者もクロスファイアーとかに苦しめられた。思った以上にと言ったら細野君に失礼だけど、こんなに力のあるボールなんだと思いました」

―好機で決定打が生まれなかった

「うーん。日本ハムさんはノリにノっているので。点数を取ればもちろん勢いはつくんでしょうけど、そこで何とか一本というところだったけど。きょうはちょっと、もう一本がなかなかでなかった」

―柳は粘りながら

「そうですね。柳も、３失点はどうなのと思われるかもしれないけど、苦しいところを粘ってくれたのは評価しています」