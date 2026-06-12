熱戦が続いた「県高総体」は12日に大会最終日を迎え、サッカー男子の決勝戦が行われました。

全国行きの1枚の切符をかけ、1点を争う白熱の展開となりました。

2大会ぶりの優勝を目指す「国見」と、連覇を狙う「長崎総大附属」。

県高総体決勝での両チームの対戦は、2大会ぶりとなりました。

序盤、ペースをつかんだのは白と黒のユニホーム「総大附属」。

前半開始早々、河野選手のロングスローの流れから一宮選手がこの試合のファーストシュートを放ちますが、大きくゴールを外れてしまいます。

さらにロングフィードのこぼれ球に、またもや一宮選手が反応しますが、キーパー 秋重選手に阻まれます。

一方 青と黄色のユニホーム「国見」は、最終ラインから丁寧にパスをつなぎながらゴールを目指しますが、総大附属の堅い守りを崩すことができません。

前半は両チーム 無得点、スコアレスで折り返します。

迎えた後半、ロングボール主体の総大附属の攻撃に慣れてきた国見は、セカンドボールを回収してからのテンポのいいパス回しで、リズムを作り始めます。

20分には江粼選手がシュートを放ちますが、相手ディフェンダーのブロックに阻まれます。

さらに攻勢を強めた国見は豊福選手がクロスを送りますが、ここは味方に合わずシュートに結びつけられません。

対する総大附属は、ロングボールを中心にした得意の攻撃パターンで攻め込みますが、ゴールネットを揺らすことができません。

白熱した試合は、前後半でスコアが動かず、延長戦にもつれこみます。

迎えた延長前半8分、総大附属がコーナーキックを獲得。

一宮選手のキックを国見の選手がクリアすると、ここからカウンターを発動。

城臺選手がドリブルでゴール前まで運び、最後は柳本選手。

3年生 城臺選手と2年生 柳本選手の先輩後輩コンビが、約100メートルのカウンターで決勝点。

「国見」が、2大会ぶり23回目の優勝を手にしました。

（柳本 心暖選手(2年)）

「出場する前から、自分が決めてやる気持ちで(ピッチに)入ったので、得点で来てよかった」

（堀川 暖馬主将(3年)）

「最初から押し込まれる展開で苦しいゲームになったものの、無失点に抑えられた。途中から自分たちの流れになったのが勝利につながった。(インターハイでは)優勝を目指して頑張りたい」

優勝した国見は、来月25日から福島県で行われるインターハイに出場します。