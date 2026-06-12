2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が結成10周年を記念して、大阪・梅田の商業施設「HEP FIVE」とのコラボレーション企画「すとぷり×HEP FIVE SPECIAL CAMPAIGN」をの開催を12日、発表した。

6月22日から7月12日までの期間中に、館内6カ所を巡るデジタルラリーを実施。スマートフォンでラリースポットの二次元コードを読み込むと、メンバーの10周年オリジナルアートが楽しめて、全スポットをコンプリートした来館者には、オリジナルポストカードがプレゼントされるという。また、館内には、過去10年分のYouTube動画サムネイル展示や「すとぷり10周年を記念してお気に入りの楽曲を教えて」をテーマにした参加型ウォール、フォトスポットなども展開。関係者は「すとぷりの10年間の歩みと魅力を存分に満喫できる空間になります」と話した。

HEP FIVEの観覧車では、関西出身のジェルによる本企画限定のオリジナル音声コンテンツも実施する。ここでしか聞けないオリジナルトークを聞きながらの、地上106mからの空中散歩が楽しめるという。さらに、莉犬による館内放送や、館内各所に10周年ビジュアルを掲出する館内装飾も展開していく。

さらに、7月4、5日の10周年記念アリーナツアー大阪公演の開催時期にあわせて、7月3日から6日までの4日間限定で、対象店舗を利用した買い物客へのオリジナルステッカーのプレゼントも行う。大阪でもアニバーサリーイヤーで、コンサート会場の大阪城ホールだけでなく、街中でもすとぷりフィーバーが起こりそうだ。