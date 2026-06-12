【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１１日、イランとの戦闘終結に向けた「覚書」の署名式が今週末にも欧州で開かれるとの見通しを示した。

イラン外務省報道官は「最終結論には達していない」と否定しつつ、「覚書の主要部分はほぼ完成した」と語った。署名に向けて詰めの調整が行われている可能性がある。

米国は予告していた３日連続のイランへの攻撃を中止した。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、イランとの協議が「決着した」と主張。覚書の調整は「数日以内に完了する」と説明し、署名式にバンス副大統領が出席すると述べた。焦点の核問題は「イランが核兵器を保有しないことに合意した」と強調し、署名が実現すれば、イラン関連の船舶が対象の海上封鎖措置を解除するとした。

米主要ニュースサイト・アクシオスは１１日、署名式はスイスのジュネーブで数日以内に行われると報じた。覚書には、イランがホルムズ海峡を即時開放し、合意順守の状況に応じて米国が制裁を緩和することが盛り込まれているという。レバノンを含め、停戦を６０日間延長する間に核問題の詳細を協議すると伝えた。

イラン外務省報道官は１１日、国営テレビに「最終的な結論には達していない」と述べたが、仲介国を通した米国との接触は認めた。

一方、ロイター通信は１１日、米当局者の話として、ホルムズ海峡付近で米軍がイランの無人機２機を撃墜したと伝えた。