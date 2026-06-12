◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子５０００メートル予選が行われ、３組で各組上位６人、計１８人が１４日午後６時５分スタートの決勝に進んだ。学生が健闘し、３組いずれも学生がトップ。計８人が予選を突破し、昨年の３人から大幅に増えた。

第２組では早大のエースの鈴木琉胤（るい、２年）がスタート直後から先頭を引っ張り、積極的にレース展開。３着で決勝進出を決め「きつかった。離れちゃいました。でもラストまで引っ張った」と大粒の汗をぬぐった。

昨年の日本選手権５０００メートルで１年生ながら学生最高順位の１０位と健闘した鈴木。今年１月の第１０２回箱根駅伝は４区で日本人歴代最高となる１時間０分１秒で区間賞を獲得するなどさらなる成長を遂げ、２度目の大舞台に挑んでいる。決勝へ「森凪也さんや、去年負けた９人の選手にどれだけついていけるか。去年負けていない選手にはもちろん負けず、しっかりと上げていきたい。勝てることなら、チャンスを狙っていきたい」と気合を入れ直した。