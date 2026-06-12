「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが２試合連続サヨナラ勝ちで交流戦勝ち越し決定。６度目の正直で４月４日以来の勝率５割に復帰した。

同点の九回２死二、三塁。打席には八回の守備から途中出場していた山本。１−０からの直球を叩いた一打は一、二塁間を破るサヨナラ打となった。歓喜のウォーターシャワーでずぶ濡れのままお立ち台に上がり「シャーーーーー！」という雄叫びで喜びを爆発させた。

前夜はネクストバッターズサークルで佐藤のサヨナラ打を見ていた。「まさか今日僕がその場面になると思わなかった」と明かす。「めっちゃ緊張してたんですけど正直熱くなっちゃうと大体打てないんで、めっちゃ冷静になって、普段やってることだけ考えてあの打席立ちました」と振り返った。

昨季はチーム日本人トップの１１本塁打。期待の長距離砲も結果が出ず、外野の守備固めが現在の立ち位置だ。「最近は守備で出て１打席、でも打てなくて、みたいなの続いてたんで、悔しかったし、チームの力になれていないって思っていたので、こういう場面で打てたのは本当に良かった」と話した。

サブロー監督は「本来であればライトでスタメンで出ないといけない選手。１軍の壁にぶち当たってもがいて、もがいて結果が出ない。こういうところで打てたっていうのは彼も嬉しいですし、僕も嬉しいです」と目を細める。

山本は「こういう場面だといいピッチャーも出てくるんで、（途中出場で）いきなりの１打席目なんで、めっちゃ難しいですけど、そこからじゃないとレギュラーは取れない。こういういいきっかけを作れたのは良かったです」と言う。殊勲の一打を自信に、上を目指すチームに貢献していく。