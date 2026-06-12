お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が１２日、都内で行われた所属事務所・タイタンのお笑いライブ「タイタンライブ」にピンで出演した。

毎回コンビで出演している恒例のライブだが、相方・井口浩之がワールドカップ仕事で渡米し、河本は初めてピンでの出演に。ピンでは、先月開催の「タイタンＧＷフェスお笑いｉｎ仙台〜その１〜タイタンピンネタ最強王決定戦！」で優勝し、注目を集めていた。

この日は帽子、野球のプロテクター風の小道具、吸血鬼のような牙をつけ「アンパイア（審判員）バンパイア」というキャラクターになりきって登場。予想外の装いに会場も騒然となった中、河本は韻を踏んだような名前に、何度も自己紹介しながら、思わず自ら噴き出すハプニングでも笑わせた。

ピンネタは、日常にはびこるストレスをセーフかアウトか判定するという内容で、独特のテンポで約９分にわたって披露。途中ではコウメ太夫を題材に「昔、車に乗せてもらったことがあるが、車間距離が近い！死ぬかと思った！異常に運転が荒い！これはアウトだ！」とぼやいて爆笑をさらった。

一方で、最後にはキャラクターの名前にちなんだまさかの下ネタを絶叫し、会場はヤヤスベリ。らしさ全開だったが、ザワついた雰囲気のままステージを後にした。

アフタートークでは、過去に運転手にかみつくなどタクシートラブルを起こしたにもかかわらず、ネタに「車」と「牙」が関係していることを爆笑問題に追求された。太田光は「おまえが車ネタ選んじゃだめだよ！」と突っ込み、田中裕二も「おまえがアウトなんだよ！わざわざ牙で噛みつくキャラって」と苦笑いだった。