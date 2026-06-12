広島は１２日の楽天戦（楽天モバイル）で１―２の逆転負けを喫した。打線は３１イニングぶりとなる適時打で先制したものの、終盤に逆転を許して４連敗。これで交流戦は３勝１１敗１分けとなり、楽天と入れ替わる形で最下位に転落した。借金は今季ワーストの１４まで膨らんだ。

前日１１日の西武戦（ベルーナ）では勝田の内野安打１本のみで敗戦。チームとして７日のオリックス戦以来、適時打が出ない苦しい状況が続いていた。

それでも０―０の３回一死一、二塁だった。降雨による約４０分間の中断を挟んで迎えた好機で４番・坂倉が意地を見せた。再開後、楽天先発・岸の８球目の直球を右越えへ運ぶ先制適時二塁打。チームにとって３１イニングぶりとなる適時打で均衡を破った。

坂倉は「打ったのはストレート。中断明けでしたが集中して打席に入ることができました。先制点につながって良かったです。引き続き頑張ります」と振り返った。

新井良打撃コーチは試合中「（岸は）とにかく低め低めに腕を振って投げてきている印象。受け身にならずに、積極的に仕掛けていくことが大事なので、思い切って打ちにいってもらいたい」と話していた。その言葉通り、打線はようやく沈黙を破った。

しかし、先発・玉村昇悟投手（２５）が粘り切れなかった。６回までわずか１安打無失点の快投を続けたが、１―０の７回二死一、二塁で村林に左中間への逆転２点二塁打を献上。打線もその後は反撃できず、待望の適時打は白星につながらなかった。

苦しむチームにようやく生まれた一打も実らず。広島は４連敗で交流戦最下位に転落。交流戦のビジターゲームは球団ワーストの７戦全敗となり、苦境から抜け出せないままだ。